Содержание:

- Джуди Денч – Фильмы

- Джуди Денч - Бондиана

- Джуди Денч – «Зимняя сказка»

- Джуди Денч – «Виктория и Абдул»

- Джуди Денч – Личная жизнь

Британская актриса Джуди Денч родилась 9 декабря 1934 года в английском городке под названием Йорк. Её отец, Реджинальд Артур Денч, работал доктором, а мать, Элеанора Олав (Джонс при девичестве), была родом из Ирландии. В детстве будущая актриса часто посещала театр и была вовлечена в культурную среду, поскольку её пап также работал штатным врачом в Йоркском королевском театре. Старший брат Джуди, Джеффри Денч, тоже стал актёром.

Джуди Денч в молодости начала выступать на театральной сцене. Её полноценный дебют состоялся в 1957 году на сцене театра Old Vic Company, где она сыграла Офелию в шекспировском «Гамлете». Позже, в 1960-ом, она также исполнила роль Джульетты в постановке Франко Дзеффирелли в Лондоне, а в 1961-ом поступила в Королевский шекспировский театр.



Джуди Денч – Фильмы

В конце 50-х годы Джуди Денч стала играть небольшие роли на телевидении, что продолжалось около десяти лет. В 1965 году выходит первый полнометражный фильм с её участием – «Шерлок Холмс: Этюд в кошмарных тонах». Затем последовали такие картины, как «Утром вчетвером», «Тот, который управляет тигром» и «Сон в летнюю ночь».

С 1974 года, когда вышел фильм «Фаворит», в карьере актрисы начался заметный подъём. Она сыграла в картине «Уэзерби», удостоившейся трёх наград Берлинского кинофестиваля, а также в ленте «Комната с видом», получившей три «Оскара».



Джуди Денч - Бондиана

Наибольшую популярность актрисе принёс фильм «Золотой глаз», ставший новой серией приключений Джеймса Бонда. Там она сыграла роль М – босса британского агента. Она вернулась к этому образу также в лентах «Квант милосердия» и «Казино Рояль», в которых Джеймса Бонда сыграл Дэниэл Крейг.

Самыми известными работами с участием Джуди Денч также являются «Гордость и предубеждение», «Скандальный дневник», «Гнев», «Девять», «Филомена» и «Джен Эйр». Также одним из самых главных фильмов в карьере актрисы можно назвать «Айрис», за который она удостоилась номинации на «Оскар».

В 1998 году на экраны вышла мелодрама «Влюблённый Шекспир», где Джуди предстала в образе Елизаветы I, появляющейся в кадре всего на несколько минут. Картина рассказывает об эпохе Шекспира, когда женщинам не разрешено было играть в театре. Однако одной девушке удаётся пробраться на сцену, скрываясь под мужским париком. Лента получила семь «Оскаров», один из которых достался Джуди Денч за лучшую женскую роль второго плана.



Джуди Денч – «Зимняя сказка»

В 2015 году Джуди Денч сыграла главную роль в постановке Кеннета Брана и Роба Эшворда «Зимняя сказка», которая транслировалась в кинотеатрах по всему миру. В бессмертной комедии Уильяма Шекспира она перевоплотилась в Паулину. Сам Кеннет Брана также сыграл в пьесе одну из главных ролей.



Джуди Денч – «Виктория и Абдул»

Джуди Денч вновь сыграла королеву в 2017 году – в этот раз в фильме «Виктория и Абдул». Картина рассказывает историю дружбы Виктории, взошедшей на престол в 18 лет, и её подданного Абдула Карима. Сюжет фильма основан на реальной истории, а сам он получил две номинации на «Оскар».



Джуди Денч – Личная жизнь

В 1971 году Джуди Денч вышла замуж за актёра Королевской шекспировской труппы Майкла Уильямса. Год спустя у пары родилась дочь Тара, известная в настоящее время как Финти Уильямс. В 2001 году супруг актрисы скончался от рака, и она стала вдовой.