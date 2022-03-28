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Джуди Денч

Judi Dench
Джуди Денч
Джуди Денч Judi Dench
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Дата рождения
9 декабря 1934
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Джуди Денч

Содержание:

- Джуди Денч – Фильмы
  - Джуди Денч - Бондиана
  - Джуди Денч – «Зимняя сказка»
  - Джуди Денч – «Виктория и Абдул»
- Джуди Денч – Личная жизнь

Британская актриса Джуди Денч родилась 9 декабря 1934 года в английском городке под названием Йорк. Её отец, Реджинальд Артур Денч, работал доктором, а мать, Элеанора Олав (Джонс при девичестве), была родом из Ирландии. В детстве будущая актриса часто посещала театр и была вовлечена в культурную среду, поскольку её пап также работал штатным врачом в Йоркском королевском театре. Старший брат Джуди, Джеффри Денч, тоже стал актёром.

Джуди Денч в молодости начала выступать на театральной сцене. Её полноценный дебют состоялся в 1957 году на сцене театра Old Vic Company, где она сыграла Офелию в шекспировском «Гамлете». Позже, в 1960-ом, она также исполнила роль Джульетты в постановке Франко Дзеффирелли в Лондоне, а в 1961-ом поступила в Королевский шекспировский театр.


Джуди Денч – Фильмы

В конце 50-х годы Джуди Денч стала играть небольшие роли на телевидении, что продолжалось около десяти лет. В 1965 году выходит первый полнометражный фильм с её участием – «Шерлок Холмс: Этюд в кошмарных тонах». Затем последовали такие картины, как «Утром вчетвером», «Тот, который управляет тигром» и «Сон в летнюю ночь».

С 1974 года, когда вышел фильм «Фаворит», в карьере актрисы начался заметный подъём. Она сыграла в картине «Уэзерби», удостоившейся трёх наград Берлинского кинофестиваля, а также в ленте «Комната с видом», получившей три «Оскара».


Джуди Денч - Бондиана

Наибольшую популярность актрисе принёс фильм «Золотой глаз», ставший новой серией приключений Джеймса Бонда. Там она сыграла роль М – босса британского агента. Она вернулась к этому образу также в лентах «Квант милосердия» и «Казино Рояль», в которых Джеймса Бонда сыграл Дэниэл Крейг.

Самыми известными работами с участием Джуди Денч также являются «Гордость и предубеждение», «Скандальный дневник», «Гнев», «Девять», «Филомена» и «Джен Эйр». Также одним из самых главных фильмов в карьере актрисы можно назвать «Айрис», за который она удостоилась номинации на «Оскар».

В 1998 году на экраны вышла мелодрама «Влюблённый Шекспир», где Джуди предстала в образе Елизаветы I, появляющейся в кадре всего на несколько минут. Картина рассказывает об эпохе Шекспира, когда женщинам не разрешено было играть в театре. Однако одной девушке удаётся пробраться на сцену, скрываясь под мужским париком. Лента получила семь «Оскаров», один из которых достался Джуди Денч за лучшую женскую роль второго плана.


Джуди Денч – «Зимняя сказка»

В 2015 году Джуди Денч сыграла главную роль в постановке Кеннета Брана и Роба Эшворда «Зимняя сказка», которая транслировалась в кинотеатрах по всему миру. В бессмертной комедии Уильяма Шекспира она перевоплотилась в Паулину. Сам Кеннет Брана также сыграл в пьесе одну из главных ролей.


Джуди Денч – «Виктория и Абдул»

Джуди Денч вновь сыграла королеву в 2017 году – в этот раз в фильме «Виктория и Абдул». Картина рассказывает историю дружбы Виктории, взошедшей на престол в 18 лет, и её подданного Абдула Карима. Сюжет фильма основан на реальной истории, а сам он получил две номинации на «Оскар».


Джуди Денч – Личная жизнь

В 1971 году Джуди Денч вышла замуж за актёра Королевской шекспировской труппы Майкла Уильямса. Год спустя у пары родилась дочь Тара, известная в настоящее время как Финти Уильямс. В 2001 году супруг актрисы скончался от рака, и она стала вдовой.

Интересные факты о Джуди Денч

- В 2006 году Джуди Денч вступила в Королевское общество покровительства искусствам.

- Дома у Джуди Денч живут семь кошек, золотые рыбки, два хомяка и собака.

- Когда у Джуди Денч родилась дочь, она хотела оставить актёрскую карьеру, однако муж уговорил её этого не делать.

- Джуди Денч является квакером.

Фильмография Джуди Денч
Белфаст
Белфаст
драма 2021, Великобритания
6.0
Бывшая с того света
Бывшая с того света
комедия 2020, Великобритания
5.0
Шесть минут до полуночи
Шесть минут до полуночи
драма, триллер 2020, Великобритания
4.0
Кошки
Кошки
мюзикл, драма, комедия 2019, США / Великобритания
6.0
Артемис Фаул
Артемис Фаул
фэнтези, семейный 2019, США
4.0
Код «Красный»
Код «Красный»
триллер, детектив 2019, Великобритания
6.0
Чистая правда
Чистая правда
биография, драма, исторический 2019, Великобритания
6.0
Виктория и Абдул
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.0
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21 октября 2021 10:50
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