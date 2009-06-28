История о школьном физруке Рэе Дрекере (одна из лучших ролей Томаса Джейна), оказавшемся на грани жизненного краха. Выматывающие материальные и жилищные трудности, плюс двое невыносимых деток-тинейджеров. Безнадега заставляет Рэя срочно искать дополнительный источник заработка. Идея стать жиголо возникает случайно: анализируя свои сильные стороны, он понимает, что единственное незаурядное из его достоинств – мужское. Случайная любовница Таня, проникшись его бедами, становится его сутенером. Так Рэй вступает на скользкую дорожку обольстителя за вознаграждение. Ситуация более чем забавная, однако драмы здесь больше чем комедии, а бытовых проблем – чем пикантных авантюр.