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Постер сериала Жеребец
Постер сериала Жеребец
Постер сериала Жеребец
Постер сериала Жеребец
Постер сериала Жеребец
Постер сериала Жеребец
Постер сериала Жеребец
Постер сериала Жеребец
Постер сериала Жеребец
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.2
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9 постеров
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Жеребец

Жеребец (2009 - 2011)

Hung 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут
О чем сериал

История о школьном физруке Рэе Дрекере (одна из лучших ролей Томаса Джейна), оказавшемся на грани жизненного краха. Выматывающие материальные и жилищные трудности, плюс двое невыносимых деток-тинейджеров. Безнадега заставляет Рэя срочно искать дополнительный источник заработка. Идея стать жиголо возникает случайно: анализируя свои сильные стороны, он понимает, что единственное незаурядное из его достоинств – мужское. Случайная любовница Таня, проникшись его бедами, становится его сутенером. Так Рэй вступает на скользкую дорожку обольстителя за вознаграждение. Ситуация более чем забавная, однако драмы здесь больше чем комедии, а бытовых проблем – чем пикантных авантюр.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Колетт Берсон
Dmitry Lipkin
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Томас Джейн
Томас Джейн Ray Drecker
Стивен Амелл
Стивен Амелл Jason
Джейн Адамс
Джейн Адамс Tanya Skagle
Эдди Джемисон Ronnie Haxon
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Жеребец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 10 эпизодов
 
Жеребец - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 10 эпизодов
 
Жеребец - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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