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Постер к сериалу Касл
Постер к сериалу Касл
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Постер к сериалу Касл
Постер к сериалу Касл
Постер к сериалу Касл
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.1
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5 постеров
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Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Касл
Касл (2009 - 2016) Castle 12+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 173 часа 0 минут
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О чем сериал

«Касл» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре драматического детектива. Действие разворачивается вокруг автора детективных романов по имени Ричард Касл. В течение многих лет он работает над книжной серией, повествующей о жестоком убийце. Окончательно устав от истории, которая когда-то сделала его популярным, главный герой решает «убить» своего персонажа, таким образом положив конец этому сюжету. Увы, все заканчивается далеко не так, как ожидал Ричард. Довольно быстро в городе появляется маньяк, который в точности копирует все преступления, описанные в произведениях Касла. В итоге писателя вызывают в отдел полиции, детективы просят его помочь в расследовании дела и, главное, поимке обезумевшего поклонника.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Andrew W. Marlowe
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион Richard Castle
Моне Мазур
Моне Мазур Gina Cowell
Рубен Сантьяго-Хадсон Captain Roy Montgomery
Сьюзан Салливан Martha Rodgers
Тамала Джоунс Dr. Lanie Parish
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Касл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 10 эпизодов
 
Касл - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 24 эпизода
 
Касл - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 24 эпизода
 
Касл - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 23 эпизода
 
Касл - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 24 эпизода
 
Касл - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2013, 23 эпизода
 
Касл - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2014, 23 эпизода
 
Касл - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2015, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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