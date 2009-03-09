«Касл» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре драматического детектива. Действие разворачивается вокруг автора детективных романов по имени Ричард Касл. В течение многих лет он работает над книжной серией, повествующей о жестоком убийце. Окончательно устав от истории, которая когда-то сделала его популярным, главный герой решает «убить» своего персонажа, таким образом положив конец этому сюжету. Увы, все заканчивается далеко не так, как ожидал Ричард. Довольно быстро в городе появляется маньяк, который в точности копирует все преступления, описанные в произведениях Касла. В итоге писателя вызывают в отдел полиции, детективы просят его помочь в расследовании дела и, главное, поимке обезумевшего поклонника.