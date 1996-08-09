Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Побег из Лос-Анджелеса
Постер фильма Побег из Лос-Анджелеса
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Побег из Лос-Анджелеса

Побег из Лос-Анджелеса

Escape from L.A. 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

США 2013 года, жестокая тоталитарная диктатура. В результате природных катаклизмов Лос — Анджелес превратился в остров, куда высылаются все неугодные правительству элементы.

Совершивший в свое время невозможный «Побег из Нью — Йорка» герой Курта Рассела Змей Плисскен снова понадобился властям для выполнения задачи, с которой кроме него никому не совладать, — необходимо вернуть дочь президента, укравшую образец секретного оружия массового поражения.

Завершить миссию Змей обязан за 10 часов, в противном случае смертельный вирус, введенный в его кровь, начнет действовать. Вооруженный до зубов и готовый на все, Плисскен отправляется в Лос — Анджелес.

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1996
Премьера в мире 9 августа 1996
Дата выхода
9 августа 1996 Россия 16+
9 октября 1996 Австралия
20 сентября 1996 Великобритания
29 июля 1997 Венгрия
7 ноября 1996 Германия
29 ноября 1996 Греция
20 сентября 1996 Ирландия
10 января 1997 Италия
9 августа 1996 Казахстан
7 ноября 1996 Нидерланды
1 ноября 1996 Португалия
9 августа 1996 США
9 августа 1996 Украина
13 ноября 1996 Франция
21 ноября 1996 Чехия 12+
21 сентября 1996 Южная Корея 15
20 сентября 1996 Япония R15+
MPAA R
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $25 477 365
Производство Paramount Pictures, Rysher Entertainment
Другие названия
Escape from L.A., Escape de Los Ángeles, Flucht aus L.A., Fuga de Los Angeles, Los Angeles 2013, Útek z L.A., 2013: Rescate en L.A., Apodrasi apo to Los Angeles, Bijeg iz Los Angelesa, Escape de Los Angeles, Evadare din L.A., Evadare din Los Angeles, Flykten från L.A., Fuga da Los Angeles, Ha-Briha M'Los Angeles, Haēk Dān Narok L.A., John Carpenter's Escape from L.A., John Carpenter's Flucht aus L.A., John Carpenter's Pako L.A.:sta, Los Angeles'tan kaçış, Menekülés Los Angelesből, Pabegimas iš Los Andželo, Pako L.A.:sta, Pako Los Angelesista, Pobeg iz Los Angelesa, Thoát Khỏi Los Angeles, Ucieczka z Los Angeles, Απόδραση από το Λος Άντζελες, Бекство из Лос Анђелеса, Бягство от Ел Ей, Втеча з Лос-Анджелесу, Побег из Лос-Анджелеса, エスケープ・フロム・L.A., 洛杉磯大逃亡
Режиссер
Джон Карпентер
Джон Карпентер
В ролях
Курт Рассел
Курт Рассел
А.Дж. Ленджер
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Жорж Коррафас
Стейси Кич
Стейси Кич
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Побег из Лос-Анджелеса
Побег из Нью-Йорка 6.8
Побег из Нью-Йорка (1981)
Темная звезда 6.2
Темная звезда (1974)
Призраки Марса 5.8
Призраки Марса (2001)
Чужие среди нас 7.3
Чужие среди нас (1988)
Большой переполох в маленьком Китае 7.2
Большой переполох в маленьком Китае (1985)
Деревня проклятых 5.7
Деревня проклятых (1995)
Исповедь невидимки 6.0
Исповедь невидимки (1992)
Вампиры 6.5
Вампиры (1998)
Палата 6.3
Палата (2010)
Солдат 6.1
Солдат (1998)
В пасти безумия 7.1
В пасти безумия (1995)
Кристина 6.8
Кристина (1983)
Фильм находится в подборках
Фильмы про будущее Фильмы про будущее

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Snake Plissken Есть огонь?
Malloy Соединённые Штаты — страна без курева. Ни курева, ни выпивки, ни наркотиков. Ни женщин — если, конечно, ты не женат. Ни оружия, ни мата... ни красного мяса.
Snake Plissken [саркастично] Страна свободных.
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е
Непубличному сыну Михалкова и Вертинской 59 лет: как выглядит наследник одной из самых красивых пар советского кино?
Кровь не водица: только взгляните на внуков Штирлица — оба красавцы в дедушку (фото)
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше