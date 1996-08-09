США 2013 года, жестокая тоталитарная диктатура. В результате природных катаклизмов Лос — Анджелес превратился в остров, куда высылаются все неугодные правительству элементы.



Совершивший в свое время невозможный «Побег из Нью — Йорка» герой Курта Рассела Змей Плисскен снова понадобился властям для выполнения задачи, с которой кроме него никому не совладать, — необходимо вернуть дочь президента, укравшую образец секретного оружия массового поражения.



Завершить миссию Змей обязан за 10 часов, в противном случае смертельный вирус, введенный в его кровь, начнет действовать. Вооруженный до зубов и готовый на все, Плисскен отправляется в Лос — Анджелес.