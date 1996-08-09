Отзывы о фильме
США 2013 года, жестокая тоталитарная диктатура. В результате природных катаклизмов Лос — Анджелес превратился в остров, куда высылаются все неугодные правительству элементы.
Совершивший в свое время невозможный «Побег из Нью — Йорка» герой Курта Рассела Змей Плисскен снова понадобился властям для выполнения задачи, с которой кроме него никому не совладать, — необходимо вернуть дочь президента, укравшую образец секретного оружия массового поражения.
Завершить миссию Змей обязан за 10 часов, в противном случае смертельный вирус, введенный в его кровь, начнет действовать. Вооруженный до зубов и готовый на все, Плисскен отправляется в Лос — Анджелес.
|9 августа 1996
|Россия
|16+
|9 октября 1996
|Австралия
|20 сентября 1996
|Великобритания
|29 июля 1997
|Венгрия
|7 ноября 1996
|Германия
|29 ноября 1996
|Греция
|20 сентября 1996
|Ирландия
|10 января 1997
|Италия
|9 августа 1996
|Казахстан
|7 ноября 1996
|Нидерланды
|1 ноября 1996
|Португалия
|9 августа 1996
|США
|9 августа 1996
|Украина
|13 ноября 1996
|Франция
|21 ноября 1996
|Чехия
|12+
|21 сентября 1996
|Южная Корея
|15
|20 сентября 1996
|Япония
|R15+