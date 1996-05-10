8.0
8.0

Тайны и ложь

, 1996
Secrets & Lies
Франция, Великобритания / драма, комедия / 18+
О фильме

Когда приемная мать молодой героини умирает, та решает найти свою настоящую мать. Таким образом, семья обнаруживает свою чернокожую родственницу, в существование которой трудно поверить. Вся их размеренная жизнь переворачивается вверх дном… Но, как выясняется, это даже к лучшему!

В ролях

Тимоти Сполл
Филлис Логан
Бренда Блетин
Клер Рашбрук
Марианн Жан-Батист
Элизабет Беррингтон
Режиссер Майк Ли
Сценарист Майк Ли
Композитор Эндрю Диксон
Детали фильма

Страна Франция / Великобритания
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 1996
Премьера онлайн 21 января 2022
Премьера в мире 10 мая 1996
10 мая 1996 Россия 16+
5 сентября 1996 Австралия
27 февраля 1997 Аргентина
18 сентября 1996 Бельгия
15 ноября 1996 Бразилия
24 мая 1996 Великобритания
12 декабря 1996 Венгрия
17 декабря 1997 Венесуэла
12 сентября 1996 Германия
6 декабря 1996 Греция
11 октября 1996 Дания
7 июня 1996 Ирландия
3 октября 1996 Испания
5 декабря 1996 Италия
10 мая 1996 Казахстан
27 сентября 1996 Канада
16 мая 1997 Мексика
5 декабря 1996 Нидерланды
7 марта 1997 Польша
16 ноября 2018 Португалия
24 мая 1996 США
26 февраля 2010 Сербия
27 июля 1996 Сингапур
3 сентября 1998 Словакия
24 января 2025 Тайвань
7 марта 1997 Турция
10 мая 1996 Украина
6 марта 1997 Уругвай
11 октября 1996 Финляндия
18 сентября 1996 Франция
29 января 1998 Чехия
30 августа 1996 Швеция
21 сентября 1996 Южная Корея 15
21 декабря 1996 Япония
MPAA R
Бюджет $4 500 000
Сборы в мире $13 417 292
Производство CiBy 2000, Channel Four Films, Thin Man Films
Secrets & Lies, Secretos y mentiras, Hemligheter & lögner, Segredos e Mentiras, Tajne i laži, Tajnosti a lži, Hemmeligheder og løgne, Hemmeligheter og løgner, Himitsu to Uso, Lügen und Geheimnisse, Mystika & psemata, Mystika kai psemata, Paslaptys ir melagystės, Salaisuuksia & valheita, Salaisuuksia ja valheita, Secrete și Minciuni, Secrets, Secrets and Lies, Secrets et mensonges, Secrets i mentides, Segreti e bugie, Sekrety i kłamstwa, Sırlar ve yalanlar, Skrivnosti in laži, Titkok és hazugságok, Μυστικά και ψέματα, Таємниці та брехня, Тайни и лъжи, Тайны и ложь, 秘密と嘘, 秘密与谎言, 秘密與謊言

8.0
8 IMDb
Лучшие комедии 

Maurice Тайны и ложь! Мы все страдаем! Почему мы не можем разделить свою боль? Я всю жизнь старался сделать людей счастливыми, а три человека, которых я больше всего люблю на свете, терпеть друг друга не могут, и я посередине! Я больше не могу так!

