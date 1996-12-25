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Постер фильма Гамлет
Постер фильма Гамлет
Постер фильма Гамлет
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Киноафиша Фильмы Гамлет

Гамлет

Hamlet 18+
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О фильме

Экранизация шекспировской трагедии от британского актера и режиссера Кеннета Браны. Спустя всего два месяца после смерти прежнего короля Дании его брат Клавдий женится на королеве Гертруде, вдове умершего. В это же время принца Гамлета начинают одолевать самые мрачные мысли, связанные с безвременной кончиной отца.

  • В тот день, когда Кейт Уинслет (Офелия) снималась в сцене со смирительной рубашкой, она узнала, что ей досталась роль Роуз в “Титанике”.
  • Кейт Уинслет не проходила прослушивание на роль Офелии. Уинслет ранее пробовалась на роль Элизабет в фильме сэра Кеннета Браны “Франкенштейн” (1994). В конечном итоге Элизабет сыграла Хелена Бонэм Картер, но Брана был так впечатлен талантом Уинслет, что позже предложил ей роль Офелии без необходимости проходить пробы.
  • Робину Уильямсу и Билли Кристалу не разрешалось находиться одновременно на съемочной площадке, поскольку вместе актеры начинали безудержно шутить и тем самым серьезно тормозили съемочный процесс.
  • Кеннет Брана предложил Жерару Депардье небольшую роль в четырехчасовой версии фильма в благодарность за его активную поддержку при выпуске первого полнометражного фильма Браны “Генрих V” (1989) во Франции.
  • Дерек Джекоби (Клавдий) сыграл Гамлета в ленте “BBC: Гамлет” (1980). Актер признался, что у него были некоторые трудности с ролью Клавдия, поскольку он все время думал о репликах Гамлета.

Гамлет, принц Датский, впадает в отчаяние, когда его овдовевшая мать выходит замуж за его дядю. Явление призрака его отца открывает Гамлету глаза на тайные делишки дяди…

Страна США / Великобритания
Продолжительность 4 часа 2 минуты
Год выпуска 1996
Премьера онлайн 11 апреля 2024
Премьера в мире 25 декабря 1996
Дата выхода
25 декабря 1996 Россия 16+
22 мая 1997 Австралия
25 декабря 1996 Бельгия 16
14 февраля 1997 Великобритания
14 мая 1997 Германия 12
7 марта 1997 Италия
25 декабря 1996 Казахстан
24 августа 2016 Нидерланды
16 мая 1997 Португалия
25 декабря 1996 США
25 декабря 1996 Украина
14 мая 1997 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $6 296 790
Производство Castle Rock Entertainment, Turner Pictures (I), Fishmonger Films
Другие названия
Hamlet, Гамлет, Amleto, Hamlet de Kenneth Branagh, Hamlet, de Kenneth Branagh, Hamletas, William Shakespeare's Hamlet, William Shakespearen Hamlet, Άμλετ, Хамлет, ハムレット（1997）, 哈姆雷特, 肯尼斯布萊納之哈姆雷特
Режиссер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
В ролях
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Билли Кристал
Билли Кристал
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
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