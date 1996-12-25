Экранизация шекспировской трагедии от британского актера и режиссера Кеннета Браны. Спустя всего два месяца после смерти прежнего короля Дании его брат Клавдий женится на королеве Гертруде, вдове умершего. В это же время принца Гамлета начинают одолевать самые мрачные мысли, связанные с безвременной кончиной отца.
Гамлет, принц Датский, впадает в отчаяние, когда его овдовевшая мать выходит замуж за его дядю. Явление призрака его отца открывает Гамлету глаза на тайные делишки дяди…
|25 декабря 1996
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