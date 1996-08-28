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Постер фильма Я люблю тебя, я тебя не люблю
5.8
Киноафиша Фильмы Я люблю тебя, я тебя не люблю
5.8

Я люблю тебя, я тебя не люблю

, 1996
I Love You, I Love You Not
США, Германия, Франция, Великобритания / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Я люблю тебя, я тебя не люблю
5.8

О фильме

Дейзи, скромная, стеснительная и мечтательная девушка, влюблена в своего одноклассника Итена — красавца-отличника, по которому вздыхают все девчонки школы. Когда Итен начинает за ней ухаживать, счастью Дэйзи нет предела. Однажды, в порыве откровенности, она рассказывает ему о своей любимой бабушке Нане, бывшей в концлагере во время Второй мировой войны.

На следующий день ребята из класса начинают издеваться над ней. Приятели Итена не разделяют его увлечения: Дейзи чудачка и совершенно ему не пара. Между молодыми людьми с каждым днем растет ком недопонимания и разногласий, и вскоре они расстаются. Дейзи тяжело переживает разрыв…

В ролях

Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Young Nana
Джуд Лоу
Джуд Лоу
SS Officer
Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик
Tony
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Жанна Моро
Nana
Лорен Фокс
Alison
Kris Park
Seth
Emily Burkes-Nossiter
Jessica
Carrie Szlasa
Jane
Natasha Wolff
Hope
Josiah A. Mayo
Chris
Режиссер Билли Хопкинс
Сценарист Венди Кесселман
Композитор Джил Голдштейн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия / Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 28 августа 1996
Дата выхода
28 августа 1996 Россия 18+
28 августа 1996 Казахстан
31 октября 1997 США
28 августа 1996 Украина
28 августа 1996 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $20 677
Производство Canal+, Chrysalis Films, Die Hauskunst
Другие названия
I Love You, I Love You Not, Me quiere, no me quiere, Agapi monadiki, Älskar, älskar inte, Älskar, älskar inte..., Armastan, ei armasta, Aš tave myliu, aš tavęs nemyliu, Bem-Me-Quer, Mal-Me-Quer, Csillagvirágok, Elsker, elsker ikke, Huellas del pasado, Platonic Game, Rakastaa, ei rakasta..., Te iubesc, nu te iubesc, Viver Sem Medo, Voli me, ne voli me, Volim te, ne volim, Обичам те, не те обичам, Я люблю тебя, я тебя не люблю, 彷徨的爱

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb

Отзывы о фильме

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