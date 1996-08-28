Дейзи, скромная, стеснительная и мечтательная девушка, влюблена в своего одноклассника Итена — красавца-отличника, по которому вздыхают все девчонки школы. Когда Итен начинает за ней ухаживать, счастью Дэйзи нет предела. Однажды, в порыве откровенности, она рассказывает ему о своей любимой бабушке Нане, бывшей в концлагере во время Второй мировой войны.



На следующий день ребята из класса начинают издеваться над ней. Приятели Итена не разделяют его увлечения: Дейзи чудачка и совершенно ему не пара. Между молодыми людьми с каждым днем растет ком недопонимания и разногласий, и вскоре они расстаются. Дейзи тяжело переживает разрыв…