Иногда любовь может стать для влюбленных настоящей трагедией. Джуд и Сью безумно любят друг друга, но у каждого из них своя семья: у него жена, вынудившая Джуда жениться на себе и постоянно его обманывающая, у нее — грубый муж, постоянно ее унижающий. Влюбленные вынуждены встречаться тайком, но их счастье недолговечно. О тайной связи Джуд и Сью узнают жители.
|10 сентября 1996
|Россия
|18+
|4 октября 1996
|Великобритания
|6 февраля 1996
|Германия
|10 сентября 1996
|Казахстан
|10 сентября 1996
|Канада
|18 октября 1996
|США
|10 сентября 1996
|Украина