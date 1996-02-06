Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Джуд
Постер фильма Джуд
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Джуд

Джуд

Jude 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Иногда любовь может стать для влюбленных настоящей трагедией. Джуд и Сью безумно любят друг друга, но у каждого из них своя семья: у него жена, вынудившая Джуда жениться на себе и постоянно его обманывающая, у нее — грубый муж, постоянно ее унижающий. Влюбленные вынуждены встречаться тайком, но их счастье недолговечно. О тайной связи Джуд и Сью узнают жители.

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в мире 6 февраля 1996
Дата выхода
10 сентября 1996 Россия 18+
4 октября 1996 Великобритания
6 февраля 1996 Германия
10 сентября 1996 Казахстан
10 сентября 1996 Канада
18 октября 1996 США
10 сентября 1996 Украина
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $409 144
Производство Revolution Films, BBC Film, British Broadcasting Corporation (BBC)
Другие названия
Jude, Джуд, Džudas, Herzen in Aufruhr, Jude - kivenhakkaajan rakkaus, Jude - kiviraiduri armastus, Jude: Corazones atormentados, Lidércfény, Paixão Proibida, Więzy miłości, Τζουντ, ジュード, 无名的裘德, 日蔭のふたり, 绝恋, 裘德
Режиссер
Майкл Уинтерботтом
Майкл Уинтерботтом
В ролях
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Джун Уитфилд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
