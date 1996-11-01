Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 6.7
Выкуп

Выкуп

Ransom 18+
О фильме

У преуспевающего владельца авиакомпании похищают сына и требуют выкуп в 2 миллиона долларов. Гибсон по настоянию жены сообщает о похищении в ФБР, и зритель видит детально выписанную работу специалистов в контакте с отцом.

Выясняется, что в прошлом у Гибсона было черное пятно — он дал в свое время взятку и избежал тюрьмы, куда попал другой человек. Фильм имеет довольно неожиданную развязку.

Страна США
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 1 ноября 1996
Дата выхода
1 ноября 1996 Россия 16+
14 ноября 1996 Австралия
2 января 1997 Бразилия
7 февраля 1997 Великобритания
23 января 1997 Венгрия
2 января 1997 Германия
7 февраля 1997 Ирландия
27 декабря 1996 Испания
16 января 1997 Италия
1 ноября 1996 Казахстан
31 января 1997 Португалия
8 ноября 1996 США
1 ноября 1996 Украина
22 января 1997 Франция
23 января 1997 Чехия
7 декабря 1996 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $309 492 681
Производство Touchstone Pictures, Imagine Entertainment, Ransom Productions
Другие названия
Ransom, El rescate, Kopfgeld, La rançon, Výkupné, Выкуп, 綁票通緝令, Fidye, Fidyə, I apagogi, Išpirka, Kofer, Kopfgeld - Einer muss bezahlen!, Kopfgeld - Einer wird bezahlen, Løsepenge, Lunaraha, Mi no shirokin, O Preço de um Resgate, Odkupnina, Okup, Rançon, Ransom - Il riscatto, Ransom - lunnaat, Rascumpararea, Rescat, Rescate (Ransom), Resgate, Tiền Chuộc, To'lov, Tölem, Ucjena, Váltságdíj, Η απαγωγή, Викуп, Откуп, Төлем, Уцена, रैनसम, 绑票通缉令, 身代金
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Рене Руссо
Рене Руссо
Броли Нолти
Гэри Синиз
Гэри Синиз
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
14 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Tom Mullen [в прямом эфире] Весь мир теперь знает... моего сына, Шона Маллена, похитили три дня назад с целью выкупа. Это его недавняя фотография. Шон, если ты смотришь — мы любим тебя. А это... ну, это то, что ждет того, кто забрал его. Вот твой выкуп. Два миллиона долларов незаметными купюрами, как ты и хотел. Но это так близко, как ты когда-либо к ним приблизишься. Ты никогда не увидишь ни одного доллара из этих денег, потому что за моего сына не будет выплачено ни цента. Ни гроша, ни копейки. Вместо этого я предлагаю эту сумму как награду за твою голову. Живым или мертвым — без разницы. Так что поздравляю, ты только что стал билетом в лотерею на два миллиона долларов... только шансы выиграть гораздо выше. Ты знаешь кого-нибудь, кто не сдал бы тебя за два миллиона? Я так не думаю. Сомневаюсь. Куда бы ты ни пошел и что бы ни делал, эти деньги будут тебя выискивать всю жизнь. И чтобы это гарантировать, чтобы поддерживать интерес, я каждое воскресенье размещаю полноформатное объявление во всех крупных газетах... столько, сколько потребуется. Но... и это твой последний шанс... если ты вернешь моего сына живым и невредимым, я сниму награду. С удачей ты просто исчезнешь. Пойми... ты никогда не увидишь этих денег. Ни одного доллара. Так что у тебя еще есть шанс поступить правильно. Если нет — пусть Бог будет с тобой, потому что никто другой на этой Земле не будет.
