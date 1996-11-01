Tom Mullen [в прямом эфире] Весь мир теперь знает... моего сына, Шона Маллена, похитили три дня назад с целью выкупа. Это его недавняя фотография. Шон, если ты смотришь — мы любим тебя. А это... ну, это то, что ждет того, кто забрал его. Вот твой выкуп. Два миллиона долларов незаметными купюрами, как ты и хотел. Но это так близко, как ты когда-либо к ним приблизишься. Ты никогда не увидишь ни одного доллара из этих денег, потому что за моего сына не будет выплачено ни цента. Ни гроша, ни копейки. Вместо этого я предлагаю эту сумму как награду за твою голову. Живым или мертвым — без разницы. Так что поздравляю, ты только что стал билетом в лотерею на два миллиона долларов... только шансы выиграть гораздо выше. Ты знаешь кого-нибудь, кто не сдал бы тебя за два миллиона? Я так не думаю. Сомневаюсь. Куда бы ты ни пошел и что бы ни делал, эти деньги будут тебя выискивать всю жизнь. И чтобы это гарантировать, чтобы поддерживать интерес, я каждое воскресенье размещаю полноформатное объявление во всех крупных газетах... столько, сколько потребуется. Но... и это твой последний шанс... если ты вернешь моего сына живым и невредимым, я сниму награду. С удачей ты просто исчезнешь. Пойми... ты никогда не увидишь этих денег. Ни одного доллара. Так что у тебя еще есть шанс поступить правильно. Если нет — пусть Бог будет с тобой, потому что никто другой на этой Земле не будет.