Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
У преуспевающего владельца авиакомпании похищают сына и требуют выкуп в 2 миллиона долларов. Гибсон по настоянию жены сообщает о похищении в ФБР, и зритель видит детально выписанную работу специалистов в контакте с отцом.
Выясняется, что в прошлом у Гибсона было черное пятно — он дал в свое время взятку и избежал тюрьмы, куда попал другой человек. Фильм имеет довольно неожиданную развязку.
|1 ноября 1996
|Россия
|16+
|14 ноября 1996
|Австралия
|2 января 1997
|Бразилия
|7 февраля 1997
|Великобритания
|23 января 1997
|Венгрия
|2 января 1997
|Германия
|7 февраля 1997
|Ирландия
|27 декабря 1996
|Испания
|16 января 1997
|Италия
|1 ноября 1996
|Казахстан
|31 января 1997
|Португалия
|8 ноября 1996
|США
|1 ноября 1996
|Украина
|22 января 1997
|Франция
|23 января 1997
|Чехия
|7 декабря 1996
|Южная Корея
|15