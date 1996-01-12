Оповещения от Киноафиши
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Око за око

Око за око

Eye For An Eye 18+
О фильме

У Кэрен МакКэнн случилась чудовищная трагедия: в дом МакКэннов ворвался подонок и убил её единственную семнадцатилетнюю дочь. Преступника удалось арестовать, но Кэрен ждал новый кошмар. Невыносимая боль от жуткого горя сменилась шоком и яростью. Несовершенная судебная машина допустила непоправимую ошибку: убийца девушки вышел на свободу. И что самое ужасное — у него не пропал вкус к чужой смерти: скоро он снова совершает убийство. Но ведь кто-то должен заставить жестокого монстра заплатить по счетам, если правосудие бессильно?! И этим «кем-то» становится Кэрен, которая терпеливо и тщательно начинает разрабатывать план мести…
Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1996
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 12 января 1996
Дата выхода
12 января 1996 Россия 16+
21 июня 1996 Великобритания
25 апреля 1996 Германия
6 мая 1996 Испания
31 мая 1996 Италия
12 января 1996 Казахстан
12 января 1996 США
12 января 1996 Украина
8 мая 1996 Франция
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $26 877 589
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Eye for an Eye, Ojo por ojo, Око за око, Auge um Auge, Oko za oko, Olho por Olho, Au-delà des lois, Eye for an Eye (Ojo por ojo), Göze göz, La prossima vittima, Ochi pentru ochi si dinte pentru dinte, Oeil pour oeil, Ofthalmon anti ofthalmou, Öga för öga, Øye for øye, Silmä Silmästä, Szemet szemért, Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, レイジング・ブレット　復讐の銃弾, 以眼还眼, 逍遙法外, 逍遥法外
Режиссер
Джон Шлезингер
Джон Шлезингер
В ролях
Салли Форд
Эд Харрис
Эд Харрис
Оливия Бернетт
Александра Кайл
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Все актеры и съемочная группа
6.2
Цитаты
Robert Doob Что ты собираешься делать? Выстрелишь в меня?
Karen McCann Ты вломился в мой дом с намерением причинить мне боль. Закон говорит, что я имею право защитить себя.
Robert Doob Что? Хочешь, чтобы я извинился? Это мог быть кто угодно. Я даже не помню, как она выглядела. Ничего личного.
Karen McCann Ей было семнадцать. Ростом она была метр шестьдесят. У неё были карие глаза. Её звали Джули. Она была моей дочерью.
Robert Doob Она была отличной с-п-п-п-##к.
