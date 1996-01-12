Robert Doob Что ты собираешься делать? Выстрелишь в меня?

Karen McCann Ты вломился в мой дом с намерением причинить мне боль. Закон говорит, что я имею право защитить себя.

Robert Doob Что? Хочешь, чтобы я извинился? Это мог быть кто угодно. Я даже не помню, как она выглядела. Ничего личного.

Karen McCann Ей было семнадцать. Ростом она была метр шестьдесят. У неё были карие глаза. Её звали Джули. Она была моей дочерью.