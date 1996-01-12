У Кэрен МакКэнн случилась чудовищная трагедия: в дом МакКэннов ворвался подонок и убил её единственную семнадцатилетнюю дочь. Преступника удалось арестовать, но Кэрен ждал новый кошмар.
Невыносимая боль от жуткого горя сменилась шоком и яростью. Несовершенная судебная машина допустила непоправимую ошибку: убийца девушки вышел на свободу.
И что самое ужасное — у него не пропал вкус к чужой смерти: скоро он снова совершает убийство. Но ведь кто-то должен заставить жестокого монстра заплатить по счетам, если правосудие бессильно?!
И этим «кем-то» становится Кэрен, которая терпеливо и тщательно начинает разрабатывать план мести…
СтранаСША
Продолжительность1 час 41 минута
Год выпуска1996
Премьера онлайн1 марта 2022
Премьера в мире12 января 1996
Дата выхода
12 января 1996
Россия
16+
21 июня 1996
Великобритания
25 апреля 1996
Германия
6 мая 1996
Испания
31 мая 1996
Италия
12 января 1996
Казахстан
12 января 1996
США
12 января 1996
Украина
8 мая 1996
Франция
MPAAR
Бюджет$20 000 000
Сборы в мире$26 877 589
ПроизводствоParamount Pictures
Другие названия
Eye for an Eye, Ojo por ojo, Око за око, Auge um Auge, Oko za oko, Olho por Olho, Au-delà des lois, Eye for an Eye (Ojo por ojo), Göze göz, La prossima vittima, Ochi pentru ochi si dinte pentru dinte, Oeil pour oeil, Ofthalmon anti ofthalmou, Öga för öga, Øye for øye, Silmä Silmästä, Szemet szemért, Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, レイジング・ブレット 復讐の銃弾, 以眼还眼, 逍遙法外, 逍遥法外