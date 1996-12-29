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Постер фильма Привет, дуралеи!
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Киноафиша Фильмы Привет, дуралеи!

Привет, дуралеи!

Privet, duralei! 18+
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О фильме

В многомиллионном городе встретились два человека и с первого взгляда почувствовали необьяснимое притяжение друг к другу, обычно называемое любовью. Комедия с героем-неудачником и слепнущей героиней - история абсолютно чистая и трогательная, без политики, крови, насилия. Суть ее сводится к простой формуле: все мы - родные, все мы обречены встречаться друг с другом снова и снова. И чем больше любви и тепла мы отдадим сегодня тому, кто рядом, тем светлее и радостней будет следующая встреча.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 29 декабря 1996
Дата выхода
29 декабря 1996 Россия 0+
29 декабря 1996 Казахстан
29 декабря 1996 Украина
Производство Мосфильм, Госкино
Другие названия
Privet, duralei!, Cześć, pajace!, Ein liebenswerter Tolpatsch, Hello, Fools!, Привет, дуралеи!
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Вячеслав Полунин
Вячеслав Полунин
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Руслан Ахметов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 13 голосов
5.3 IMDb
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