В многомиллионном городе встретились два человека и с первого взгляда почувствовали необьяснимое притяжение друг к другу, обычно называемое любовью. Комедия с героем-неудачником и слепнущей героиней - история абсолютно чистая и трогательная, без политики, крови, насилия. Суть ее сводится к простой формуле: все мы - родные, все мы обречены встречаться друг с другом снова и снова. И чем больше любви и тепла мы отдадим сегодня тому, кто рядом, тем светлее и радостней будет следующая встреча.