Конспираторы наслаждений

, 1996
Conspirators of Pleasure / Spiklenci slasti
Великобритания, Швейцария, Чехия / комедия, анимация / 18+
О фильме

Сказка известного чешского аниматора….для взрослых.

Что происходит с людьми, когда их никто не видит? И зачем это с ними происходит?
Охваченный страстью к электронике продавец порножурналов, следователь, увлеченно конструирующий орудия эротического труда, художник - изощренный чучелодел с очумелыми ручками, его соседка - маньячка, почтальонша, балдеющая от хлебных катышков… Всех этих чудаковатых героев кудесник Шванкмайер связал странными отношениями, которые воплотились в необычную сказку для взрослых.

В ролях

Петр Мейссел
Габриэла Вилхельмова
Барбара Хрзанова
Анна Ветлинска
Иржи Лабус
Павел Нови
Режиссер Ян Шванкмайер
Сценарист Ян Шванкмайер
Композитор Jaroslav Jancovec
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Великобритания / Швейцария / Чехия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 17 октября 1996
Дата выхода
17 октября 1996 Россия 18+
1 октября 1999 Великобритания
17 октября 1996 Казахстан
15 августа 1997 США
17 октября 1996 Украина
17 октября 1996 Чехия
Производство Athanor, Delfilm, Koninck Studios
Другие названия
Spiklenci slasti, Conspirators of Pleasure, Conspiradores do Prazer, Los conspiradores del placer, A gyönyör összeesküvői, Conspiratori ai placerii, Les conspirateurs du plaisir, Nytelsens indre sirkel, Spiskowcy rozkoszy, Verschwörer der Lüste, Συνωµότες της ηδονής, Конспираторы наслаждений, 悦楽共犯者

7.3 IMDb
