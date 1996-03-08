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Постер фильма Если Люси упадет
4.9
Киноафиша Фильмы Если Люси упадет
4.9

Если Люси упадет

, 1996
If Lucy Fell
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Если Люси упадет
4.9

О фильме

Врач Люси Акерман и ее друг художник Джо, поклялись друг другу, что если до 30 не найдут свою вторую половинку, сбросятся с Бруклинского моста. До дня рождение остается меньше месяца, а сердца обоих свободны. Джо наконец решается заговорить со своей прекрасной соседкой, за которой наблюдал многие годы. А Люси знакомиться с эксцентричным, но все же очаровательным и успешный художником.

В ролях

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Люси Акерман
Эрик Шеффер
Joe MacGonaughgill
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Bwick Elias
Эль Макферсон
Эль Макферсон
Jane Lindquist
Джеймс Ребхорн
Джеймс Ребхорн
Simon Ackerman
Дэвид Торнтон
Дэвид Торнтон
Ted
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Emily
Роберт Джон Берк
Роберт Джон Берк
Handsome Man
Билл Сейдж
Билл Сейдж
Dick
Доминик Кьянезе
Доминик Кьянезе
Al
Режиссер Эрик Шеффер
Сценарист Тони Спиридакис, Эрик Шеффер
Композитор Amanda Kravat, Charlton Pettus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в мире 8 марта 1996
Дата выхода
8 марта 1996 Россия 16+
23 мая 1996 Австралия
8 марта 1996 Казахстан
8 марта 1996 США
8 марта 1996 Украина
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $2 420 162
Производство TriStar Pictures, Motion Picture Corporation of America (MPCA)
Другие названия
If Lucy Fell, Quiéreme antes de los 30, La fille d'en face, Appuntamento col ponte, Erotiki prothesmia, Lado a Lado com o Amor, Loppu sinkkuelämälle!, Lucy si Joe, Om Lucy faller, Randka na moście, Se Não Te Casas, Mato-me, Si la Lucy saltés, Si no te casas, me mato, Tro, håp og selvmord, Ugrásra készen, Wenn Lucy springt, Ερωτική προθεσμία, Ако Люси се влюби, Если Люси упадет, Якщо Люсі впаде, 失恋セラピスト

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 11 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Al Я горжусь тобой, Джо.
Joe MacGonaughgill Почему?
Al Ты, наконец, понял, что девушка в твоём сердце — не та, что в твоих мечтах. Некоторые всю жизнь этого не понимают.

Отзывы о фильме

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