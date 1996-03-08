Врач Люси Акерман и ее друг художник Джо, поклялись друг другу, что если до 30 не найдут свою вторую половинку, сбросятся с Бруклинского моста. До дня рождение остается меньше месяца, а сердца обоих свободны. Джо наконец решается заговорить со своей прекрасной соседкой, за которой наблюдал многие годы. А Люси знакомиться с эксцентричным, но все же очаровательным и успешный художником.
|8 марта 1996
|Россия
|16+
|23 мая 1996
|Австралия
|8 марта 1996
|Казахстан
|8 марта 1996
|США
|8 марта 1996
|Украина