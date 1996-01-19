От заката до рассвета, 1995

После ограбления банка братья Ричард и Сет Гекко планируют отправиться в Мексику, чтобы скрыться от полиции. В мотеле Ричи случайно убивает заложника, и их путь оказывается затруднительным, но как раз в это время на горизонте появляется семья Фуллеров. Сет берет их в заложники, и пятеро успешно пересекают границу. Утром они должны встретиться со своим проводником в стрип-баре, но, когда наступает ночь, все стриптизерши и сотрудники превращаются в вампиров. Выжившим предстоит сразиться за свою жизнь. К счастью, старший Фуллер оказывается священником…