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От заката до рассвета От заката до рассвета
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From Dusk Till Dawn

От заката до рассвета, 1995

1995 / США
8.2 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

После ограбления банка братья Ричард и Сет Гекко планируют отправиться в Мексику, чтобы скрыться от полиции. В мотеле Ричи случайно убивает заложника, и их путь оказывается затруднительным, но как раз в это время на горизонте появляется семья Фуллеров. Сет берет их в заложники, и пятеро успешно пересекают границу. Утром они должны встретиться со своим проводником в стрип-баре, но, когда наступает ночь, все стриптизерши и сотрудники превращаются в вампиров. Выжившим предстоит сразиться за свою жизнь. К счастью, старший Фуллер оказывается священником…

  • Сальма Хайек по-настоящему боится змей и всегда отказывалась находиться рядом с ними, поэтому сомневалась насчет участия. Тогда режиссер Роберт Родригес обманул актрису, сказав ей не переживать, потому что на эту роль уже согласилась Мадонна. Тогда Хайек провел два месяца с психотерапевтами, чтобы преодолеть свой страх.
  • Реплика «Нет, спасибо, у меня уже была жена» была импровизирована Джорджем Клуни. Родригес не планировал включать фразу в фильм, но студия не оставила ему выбора, вставив ее в финальный трейлер картины. 
  • Название фильма взято из указателей, висящих на въездах в ночные шоу, которые указывают на их длительность, «от заката до рассвета». В картине много отсылок к полуночным фильмам, которые подростки смотрели в автокинотеатрах.

Спасаясь от полиции после ограбления банка, два брата-грабителя берут в заложники священника и его детей. Около мексиканской границы они решают провести ночь в придорожном баре. Вы видели фильм "Дракула"? Тогда название бара - "От заката до рассвета" - скажет вам многое…

8.2 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 19 января 1996
Премьера онлайн 1 августа 2020
Премьера в мире 19 января 1996
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Все актеры и съемочная группа
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6 августа 2021 19:30
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21 января 2021 15:07
Вселенная Квентина Тарантино: Ищем «пасхалки» в творчестве режиссера Квентин Тарантино — известный киноман, переосмысляющий многие жанры кино. Поиск отсылок в его фильмах вызывает неизменный восторг у особо дотошных киноманов, но сегодня мы хотели бы поговорить о другом. Режиссёр любит с помощью незаметных деталей соединять свои фильмы и персонажей. Конечно, нельзя говорить о некой Tarantino Cinematic Universe. Режиссёр обычно соглашается с фанатскими догадками о связи тех или иных персонажей, но не уделяет этому особого внимания. Кажется, для самого Тарантино это просто небольшая деталь. Впрочем, помогающая понять, насколько продуманным является каждый художественный мир, им снятый. 
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7 июня 2020 19:32
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