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Летите домой, 1996

1996 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Перед маленькой Энни встает сложная задача — воспитать стайку гусят, так же, как она, оставшихся без мамы. Близится зима, и если ее новые подопечные не смогут улететь на юг, то погибнут холода в суровой Канаде.

Научить летать птиц — такое не легко сделать человеку. Только упорство, смелость и любовь могут помочь Энни и ее отцу — они решают построить собственный самолет, на котором Энни предстоит пролететь над всем американским континентом, чтобы увести своих птенцов туда, где тепло, где солнце, домой…

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 5 сентября 1996
Премьера онлайн 7 августа 1997
Премьера в мире 5 сентября 1996
Возраст 6+
Режиссер
Кэррол Бэллард
В ролях
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Холтер Грэм
Дана Дилэйни
Дана Дилэйни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Летите домой 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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