Летите домой, 1996

Перед маленькой Энни встает сложная задача — воспитать стайку гусят, так же, как она, оставшихся без мамы. Близится зима, и если ее новые подопечные не смогут улететь на юг, то погибнут холода в суровой Канаде.

Научить летать птиц — такое не легко сделать человеку. Только упорство, смелость и любовь могут помочь Энни и ее отцу — они решают построить собственный самолет, на котором Энни предстоит пролететь над всем американским континентом, чтобы увести своих птенцов туда, где тепло, где солнце, домой…