Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Принципиальный и жалостливый взгляд
Постер фильма Принципиальный и жалостливый взгляд
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Принципиальный и жалостливый взгляд

Принципиальный и жалостливый взгляд

Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главная героиня фильма Аля – обыкновенная сорокалетняя женщина, чувствующая себя совершенно одинокой. Корни этого одиночества тянутся еще с детства, с того самого момента, как их с матерью бросил отец. Так уж получилось, что реальному миру Аля предпочитает эскапизм: живет в мире своих иллюзий, детских воспоминаний, но не сдается и ждет, что счастье вот-вот найдет ее. Впрочем, в реальности все иначе: бывший муж Али умирает, а позже ее покидает и взрослый сын, которому пора строить собственную жизнь. Душевное состояние героини можно охарактеризовать одним словом – пустота. В конце концов, Аля погибает не только эмоционально, но, подобно сухоцвету, сгорает и физически.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в мире 25 февраля 1996
Дата выхода
25 февраля 1996 Россия 16+
Другие названия
Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad, The Fundamental and Pitiful Look, A Principled and Compassionate Look, Der Prinzipielle und mitleidsvolle Blick, Principalnyj i žalostivyj vzgljad Ali K., The Principled and Pitiful Look of Aliya K., Принципиальный и жалостливый взгляд, Принципно и състрадателно
Режиссер
Александр Сухочёв
В ролях
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Владимир Богданов
Сергей Русскин
Сергей Русскин
Наталья Коляканова
Наталья Коляканова
Ольга Самошина
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Принципиальный и жалостливый взгляд
Игра в шиндай 5.2
Игра в шиндай (2006)
6.4
Вагончик мой дальний (2013)
Любовь и сакс 0.0
Любовь и сакс (2017)
Ванечка 6.1
Ванечка (2007)
Кризис Веры 5.3
Кризис Веры (2007)
Вдвоем на льдине 5.5
Вдвоем на льдине (2015)
Как же быть сердцу 5.5
Как же быть сердцу (2008)
Там, где живет любовь 6.2
Там, где живет любовь (2006)
Звезда балета 5.4
Звезда балета (1964)
Черный ворон 6.7
Черный ворон (2001)
Сайд-степ 3.0
Сайд-степ (2008)
Контракт на любовь 5.2
Контракт на любовь (2008)

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше