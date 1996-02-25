Главная героиня фильма Аля – обыкновенная сорокалетняя женщина, чувствующая себя совершенно одинокой. Корни этого одиночества тянутся еще с детства, с того самого момента, как их с матерью бросил отец. Так уж получилось, что реальному миру Аля предпочитает эскапизм: живет в мире своих иллюзий, детских воспоминаний, но не сдается и ждет, что счастье вот-вот найдет ее. Впрочем, в реальности все иначе: бывший муж Али умирает, а позже ее покидает и взрослый сын, которому пора строить собственную жизнь. Душевное состояние героини можно охарактеризовать одним словом – пустота. В конце концов, Аля погибает не только эмоционально, но, подобно сухоцвету, сгорает и физически.