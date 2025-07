Страна Россия

Продолжительность 1 час 42 минуты

Год выпуска 1996

Премьера в мире 25 февраля 1996

Другие названия

Printsipyalnyy i zhalostlivyy vzglyad, The Fundamental and Pitiful Look, A Principled and Compassionate Look, Der Prinzipielle und mitleidsvolle Blick, Principalnyj i žalostivyj vzgljad Ali K., The Principled and Pitiful Look of Aliya K., Принципиальный и жалостливый взгляд, Принципно и състрадателно