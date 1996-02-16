Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мэрия
Постер фильма Мэрия
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Мэрия

Мэрия

City Hall 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джон Паппас - элегантен, умен, недурен собой и чрезвычайно заботлив. Он знает обо всех ваших проблемах, чувствует вашу боль и всегда готов помочь. Он - мэр Нью-Йорка, неотразимый, обаятельный политик и потенциальный кандидат на место в Белом Доме. Только не стоит копаться слишком глубоко в его прошлом, которое привело его на вершину...

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1996
Премьера в мире 16 февраля 1996
Дата выхода
16 февраля 1996 Россия 16+
9 мая 1996 Австралия
12 апреля 1996 Великобритания
27 июня 1996 Германия
22 марта 1996 Италия
16 февраля 1996 Казахстан
16 февраля 1996 США
16 февраля 1996 Украина
19 июня 1996 Франция
23 ноября 1996 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $20 340 204
Производство Castle Rock Entertainment
Другие названия
City Hall, City Hall: La sombra de la corrupción, A Sombra da Corrupção, City Hall: Conspiração no Alto Escalão, City Hall. La sombra de la corrupción, Complot dans la ville, Escalão, Gradska vijećnica, Ludzie miasta, Maktspel, Merija, Mestna hisa, Minden gyanú felett, Pormestari, Vyšší zájem, Vyšší záujem, Градска скупштина, Кметството, Мерія, Мэрия, 檔案風暴, 訣別の街
Режиссер
Хэролд Беккер
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Энтони Франчоза
Бриджит Фонда
Бриджит Фонда
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мэрия
Опасный квартал 6.1
Опасный квартал (2011)
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека (2010)
Деньги на двоих 6.6
Деньги на двоих (2005)
Венецианский купец 7.6
Венецианский купец (2004)
Нужные люди 5.5
Нужные люди (2002)
Симона 6.1
Симона (2002)
Последнее дело Ламарки 6.4
Последнее дело Ламарки (2002)
Настоящее преступление 6.6
Настоящее преступление (1999)
Безумный город 6.3
Безумный город (1997)
В ожидании Ричарда 7.8
В ожидании Ричарда (1996)
Четвертак 6.1
Четвертак (1995)
Правое дело 6.7
Правое дело (1995)

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
Стройку, где мстил Белый в финале «Бригады», так и не закончили: теперь это место — городская легенда
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше