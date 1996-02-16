Джон Паппас - элегантен, умен, недурен собой и чрезвычайно заботлив. Он знает обо всех ваших проблемах, чувствует вашу боль и всегда готов помочь. Он - мэр Нью-Йорка, неотразимый, обаятельный политик и потенциальный кандидат на место в Белом Доме. Только не стоит копаться слишком глубоко в его прошлом, которое привело его на вершину...
|16 февраля 1996
|Россия
|16+
|9 мая 1996
|Австралия
|12 апреля 1996
|Великобритания
|27 июня 1996
|Германия
|22 марта 1996
|Италия
|16 февраля 1996
|Казахстан
|16 февраля 1996
|США
|16 февраля 1996
|Украина
|19 июня 1996
|Франция
|23 ноября 1996
|Южная Корея
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