День независимости, 1996

По словам продюсера Дина Девлина, американские военные согласились оказать помощь в создании фильма, разрешив съемки на военных базах и консультации актеров, которые исполняют роли военных. Однако, узнав о наличии в сценарии упоминаний “Зоны 51”, они прекратили поддержку.

Сцена, в которой Уилл Смит тащит потерявшего сознание инопланетянина через пустыню снималась на солончаках возле Большого Соленого озера в штате Юта. Реплика Смита «И что это, черт подери, за вонь?» отсутствовала в сценарии и, по видимому, стала его реакцией на естественный запах разлагающихся креветок, характерный для таких мест.

Однажды режиссеру Роланду Эммериху сообщили, что актер Роберт Лоджи очень расстроен и отказывается покидать свой трейлер. Позже выяснилось, что накануне вечером продюсер Дин Девлин предложил Лоджи посмотреть для вдохновения фильм “Аэроплан!”, перепутав его с фильмом “Aэропорт”. В итоге Лоджи посмотрел “Аэроплан!” и расстроился из-за того, что снимается в пародийном фильме.

Художник-постановщик Патрик Татопулос представил Роланду Эммериху два концепта для внешности инопланетян. Эммериху так понравились оба дизайна, что он решил использовать один из них для изображения внешности инопланетянин, а другой — в качестве биомеханического костюма, который инопланетяне могли бы носить. Обе концепции Татопулоса появляются в фильме.

Фильм установил рекорд по количеству миниатюрных моделей, использованных в кадре. Большинство экспертов считают, что из-за развития компьютерных спецэффектов и уменьшения роли миниатюр, этот рекорд может сохраняться вечно.

За исключением биплана в сцене уборки урожая, любой самолет, появляющийся в воздухе, является либо моделью, либо компьютерным эффектом.

Самый кассовый фильм 1996 года.

Вертолетом, использовавшимся во время операции “Добро пожаловать”, был самолет Sikorsky S-64 Skycrane, оснащенный множеством огней и мигалок. В комментарии к DVD продюсер Дин Девлин рассказал, что, когда они впервые летали на вертолете с включенными огнями, в округе Ориндж поступило 150 звонков от местных жителей, которые заметили вертолет и, не зная, что это такое, сообщили о нем как о НЛО.

Белый дом, взрывающийся в кадре, был построен в масштабе 1 к 12. Девять камер засняли взрыв с разной скоростью, одна из которых была в двенадцать раз быстрее, чем обычно. Затем кадры воспроизвели с нормальной скоростью, чтобы взрыв казался на пленке масштабнее. Эта сцена фигурирует в большинстве тизеров и трейлеров, считаясь самым культовым кадром фильма.