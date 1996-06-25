День независимости, 1996

2 июля 1996 года над Землей появляется огромный инопланетный космический корабль. Наконец-то получен долгожданный ответ на вопрос: “Одни ли мы в этой Вселенной?”. Но инопланетные гости не спешат вступать в контакт, поэтому никто не знает, какие у пришельцев намерения. Впрочем, ответ не заставляет себя долго ждать.
Через несколько часов крупнейшие города Земли подвергаются мощнейшей атаке. Нью Йорк, Москва, Лондон, Париж, Пекин и другие центры планеты полыхают в пожаре войны. Человечество встает на защиту своего дома, но даже самое современное оружие землян оказывается бессильным против высоких технологий пришельцев.
Лишь при помощи военной хитрости летчику ВВС США Стивену Хиллеру удается сбить один из инопланетных истребителей. К нему в плен попадает пилот противника, пришелец-телепат, от которого удается узнать цель и планы захватчиков. К сожалению, в них нет места для землян.
Положение дел стремительно ухудшается, счет идет на часы. Всё решится 4 июля — в День независимости США. Станет ли этот праздник последним днем в истории человечества?
По словам продюсера Дина Девлина, американские военные согласились оказать помощь в создании фильма, разрешив съемки на военных базах и консультации актеров, которые исполняют роли военных. Однако, узнав о наличии в сценарии упоминаний “Зоны 51”, они прекратили поддержку.
Сцена, в которой Уилл Смит тащит потерявшего сознание инопланетянина через пустыню снималась на солончаках возле Большого Соленого озера в штате Юта. Реплика Смита «И что это, черт подери, за вонь?» отсутствовала в сценарии и, по видимому, стала его реакцией на естественный запах разлагающихся креветок, характерный для таких мест.
Однажды режиссеру Роланду Эммериху сообщили, что актер Роберт Лоджи очень расстроен и отказывается покидать свой трейлер. Позже выяснилось, что накануне вечером продюсер Дин Девлин предложил Лоджи посмотреть для вдохновения фильм “Аэроплан!”, перепутав его с фильмом “Aэропорт”. В итоге Лоджи посмотрел “Аэроплан!” и расстроился из-за того, что снимается в пародийном фильме.
Художник-постановщик Патрик Татопулос представил Роланду Эммериху два концепта для внешности инопланетян. Эммериху так понравились оба дизайна, что он решил использовать один из них для изображения внешности инопланетянин, а другой — в качестве биомеханического костюма, который инопланетяне могли бы носить. Обе концепции Татопулоса появляются в фильме.
Фильм установил рекорд по количеству миниатюрных моделей, использованных в кадре. Большинство экспертов считают, что из-за развития компьютерных спецэффектов и уменьшения роли миниатюр, этот рекорд может сохраняться вечно.
За исключением биплана в сцене уборки урожая, любой самолет, появляющийся в воздухе, является либо моделью, либо компьютерным эффектом.
Самый кассовый фильм 1996 года.
Вертолетом, использовавшимся во время операции “Добро пожаловать”, был самолет Sikorsky S-64 Skycrane, оснащенный множеством огней и мигалок. В комментарии к DVD продюсер Дин Девлин рассказал, что, когда они впервые летали на вертолете с включенными огнями, в округе Ориндж поступило 150 звонков от местных жителей, которые заметили вертолет и, не зная, что это такое, сообщили о нем как о НЛО.
Белый дом, взрывающийся в кадре, был построен в масштабе 1 к 12. Девять камер засняли взрыв с разной скоростью, одна из которых была в двенадцать раз быстрее, чем обычно. Затем кадры воспроизвели с нормальной скоростью, чтобы взрыв казался на пленке масштабнее. Эта сцена фигурирует в большинстве тизеров и трейлеров, считаясь самым культовым кадром фильма.
На Земле принимается сигнал, посланный источником явно неземного происхождения. Источник этот приближается, и на «уши» поднимается вся планета. Никто, правда, не ожидал, что инопланетяне окажутся такими огромными и в таком количестве.