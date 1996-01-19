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Freeway

Шоссе, 1996

1996 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

История Красной Шапочки рассказанная по современному. Ванесса - трудный и в то же время несчастный подросток: мать - проститутка и наркоманка, отчим - наркоман и ублюдок, изнасиловавший падчерицу, когда ей было 11 лет. После очередного ареста родителей она сбегает из дому и пытается добраться до своей бабушки в Лос - Анджелес. Психиатр Боб Вулвертон предлагает подбросить Ванессу до Западного побережья. В это время на шоссе подстерегает своих жертв сексуальный маньяк и убийца несовершеннолетних девочек. Ванесса становится мишенью преступника, и ее ждет смертельная опасность...

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 23 августа 1996
Премьера в мире 19 января 1996
Возраст 18+
Режиссер
Мэттью Брайт
В ролях
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Вольфганг Бодисон
Дэн Хедайя
Дэн Хедайя
Аманда Пламмер
Аманда Пламмер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шоссе 2 постера
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