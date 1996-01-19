Шоссе, 1996

История Красной Шапочки рассказанная по современному. Ванесса - трудный и в то же время несчастный подросток: мать - проститутка и наркоманка, отчим - наркоман и ублюдок, изнасиловавший падчерицу, когда ей было 11 лет. После очередного ареста родителей она сбегает из дому и пытается добраться до своей бабушки в Лос - Анджелес. Психиатр Боб Вулвертон предлагает подбросить Ванессу до Западного побережья. В это время на шоссе подстерегает своих жертв сексуальный маньяк и убийца несовершеннолетних девочек. Ванесса становится мишенью преступника, и ее ждет смертельная опасность...