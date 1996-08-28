Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Портрет леди
Портрет леди

Портрет леди

Portrait of a Lady 18+
О фильме

Закат XIX века - не лучшее время для истинной любви, но прекрасное для браков по расчету. Изабель Арчер - свободолюбивая девушка с душой бунтарки - шокирует ближайшее окружение своим отказом от выгодного замужества. Верная традициям и общественным устоямсемья давит на нее. И даже неожиданное наследство не приносит ей долгожданной свободы. Пользуясь неутолимым любопытством юной Изабель, ее коварная подруга интригами и обманом устраивает брак девушки с эгоистичным деспотом, своим бывшим любовником. Но очень скоро жестокая правда раскрывается, и, сбросив цепи семейных оков, Изабель вырывается навстречу настоящему чувству, несущему свет и надежду.

Страна Великобритания / США
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в мире 28 августа 1996
Дата выхода
28 августа 1996 Россия 16+
17 октября 1996 Великобритания
9 января 1997 Германия
18 октября 1996 Италия
28 августа 1996 Казахстан
17 января 1997 США
28 августа 1996 Украина
18 декабря 1996 Франция
24 апреля 1997 Чехия 12+
1 ноября 1997 Южная Корея 18
MPAA PG-13
Сборы в мире $3 692 836
Производство Polygram Filmed Entertainment, Propaganda Films
Другие названия
The Portrait of a Lady, Retrato de una dama, Portret dame, Bir Kadının Portresi, Bức Họa Chân Dung, Daami portree, Damos portretas, Dyukana Shel Geveret, Egy hölgy arcképe, Naisen muotokuva, Portræt af en kvinde, Portrait de femme, Portrait of a Lady, Portraits de femmes, Porträtt av en dam, Portret damy, Portrett av en dame, Retrat d'una dama, Retrato de Uma Senhora, Retrato íntimo de una dama, Retratos de uma Mulher, Ritratto di signora, To portraito mias kyrias, Το πορτραίτο μιας κυρίας, Портрет леди, Портрет леді, Портрет на една дама, ある貴婦人の肖像, 伴我一世情, 妮可基嫚之風情萬種
Режиссер
Джейн Кэмпион
Джейн Кэмпион
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Джон Малкович
Джон Малкович
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
11 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

