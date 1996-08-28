Закат XIX века - не лучшее время для истинной любви, но прекрасное для браков по расчету. Изабель Арчер - свободолюбивая девушка с душой бунтарки - шокирует ближайшее окружение своим отказом от выгодного замужества. Верная традициям и общественным устоямсемья давит на нее. И даже неожиданное наследство не приносит ей долгожданной свободы. Пользуясь неутолимым любопытством юной Изабель, ее коварная подруга интригами и обманом устраивает брак девушки с эгоистичным деспотом, своим бывшим любовником. Но очень скоро жестокая правда раскрывается, и, сбросив цепи семейных оков, Изабель вырывается навстречу настоящему чувству, несущему свет и надежду.