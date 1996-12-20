Талантливый юрист берется за дело 25-летней давности. Расист застрелил негра — борца за гражданские права цветных, тогда, несмотря на неопровержимые улики, суд белых присяжных дважды отпускал его на свободу. Спустя четверть века вдова требует возобновления процесса.
Все материалы, показания свидетелей и улики (в том числе и винтовка Вудса) пропали. Зять судьи, вынесшего в свое время оправдательный вердикт убийце, делает выбор: объединив усилия со следователем, он берется за это труднейшее политическое дело…
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