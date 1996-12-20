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Постер фильма Призраки Миссисипи
6.7
Киноафиша Фильмы Призраки Миссисипи
6.7

Призраки Миссисипи

, 1996
Ghosts Of Mississippi
США / драма / 18+
Постер фильма Призраки Миссисипи
6.7

О фильме

Талантливый юрист берется за дело 25-летней давности. Расист застрелил негра — борца за гражданские права цветных, тогда, несмотря на неопровержимые улики, суд белых присяжных дважды отпускал его на свободу. Спустя четверть века вдова требует возобновления процесса.

Все материалы, показания свидетелей и улики (в том числе и винтовка Вудса) пропали. Зять судьи, вынесшего в свое время оправдательный вердикт убийце, делает выбор: объединив усилия со следователем, он берется за это труднейшее политическое дело…

В ролях

Алек Болдуин
Алек Болдуин
Bobby DeLaughter
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Byron De La Beckwith
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Dixie DeLaughter
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Myrlie Evers
Алекса ПенаВега
Алекса ПенаВега
Claire DeLaughter
Сюзанна Томпсон
Сюзанна Томпсон
Peggy Lloyd
Крэйг Т. Нельсон
Ed Peters
Лукас Блэк
Лукас Блэк
Burt DeLaughter
Joe Tello
Drew DeLaughter
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Charlie Crisco
Режиссер Роб Райнер
Сценарист Льюис Колик
Композитор Марк Шейман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 20 декабря 1996
Дата выхода
20 декабря 1996 Россия 16+
1 мая 1997 Австралия M
1 мая 1997 Австрия
6 марта 1997 Аргентина
5 марта 1997 Бельгия
13 марта 1997 Боливия
7 марта 1997 Бразилия
9 мая 1997 Великобритания
24 апреля 1997 Венесуэла
24 апреля 1997 Германия
12 сентября 1997 Исландия
17 апреля 1997 Испания
20 декабря 1996 Казахстан
7 марта 1997 Колумбия
22 октября 1997 Кувейт
7 марта 1997 Мексика
13 марта 1997 Новая Зеландия
13 июня 1997 Португалия
20 декабря 1996 США
24 апреля 1997 Сингапур
6 июня 1997 Турция
20 декабря 1996 Украина
19 июня 1997 Чехия 12+
13 марта 1997 Чили
14 марта 1997 Швейцария
MPAA PG-13
Бюджет $36 000 000
Сборы в мире $13 323 144
Производство Castle Rock Entertainment, Columbia Pictures, Frederick Zollo Productions
Другие названия
Ghosts of Mississippi, Fantasmas del pasado, Das Attentat, Fantasmas do Passado, Duchy Missisipi, Duhovi Mississippija, Fantasmes del passat, Fantômes du Mississippi, Geçmişten ruhlar, Ghosts from the Past, Ha-Ruhot Shel Mississipi, Kísért a múlt, L'agguato - Ghosts from the Past, Les fantômes du passé, Menneisyyden aaveet, Misisipes vaiduokliai, Skuggor från det förflutna, Φαντάσματα από το παρελθόν, Духови Мисисипија, Призраки Миссисипи, Призраците на Мисисипи, ゴースト・オブ・ミシシッピー, 密西西比的謀殺案

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

Myrlie Evers [цитируя Медгара Эверса] Когда ты ненавидишь, страдаешь в первую очередь ты сам, потому что большинство тех, кого ты ненавидишь, даже не знают об этом, а остальным всё равно.

Отзывы о фильме

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