Джон Траволта и Кристиан Слэйтер играют двух пилотов-асов американских ВВС. Им поручается выполнить секретное задание на самолете-невидимке с двумя ядерными боеголовками на борту. Дикенс, неудачник по жизни, постоянно пропускающий повышения по службе, задумывает похитить боеголовки, с тем чтобы шантажировать правительство США. Но его напарник Хэйл — честный парень и не позволит никому так просто взять и украсть собственность своей родной страны. Между ними разгорается самая настоящая война, в которой могут погибнуть не только они, но и несколько миллионов мирных жителей, живущих в округе, если хотя бы одна ядерная боеголовка взорвется.
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