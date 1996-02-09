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Постер фильма Сломанная стрела
6.1
Киноафиша Фильмы Сломанная стрела
6.1

Сломанная стрела

, 1996
Broken Arrow
США / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Сломанная стрела
6.1

О фильме

Джон Траволта и Кристиан Слэйтер играют двух пилотов-асов американских ВВС. Им поручается выполнить секретное задание на самолете-невидимке с двумя ядерными боеголовками на борту. Дикенс, неудачник по жизни, постоянно пропускающий повышения по службе, задумывает похитить боеголовки, с тем чтобы шантажировать правительство США. Но его напарник Хэйл — честный парень и не позволит никому так просто взять и украсть собственность своей родной страны. Между ними разгорается самая настоящая война, в которой могут погибнуть не только они, но и несколько миллионов мирных жителей, живущих в округе, если хотя бы одна ядерная боеголовка взорвется.

В ролях

Джон Траволта
Джон Траволта
Вик Дикинс
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Райли Хейл
Саманта Мэтис
Терри Кармайкл
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Colonel Max Wilkins
Боб Гантон
Боб Гантон
Pritchett
Фрэнк Уэйли
Фрэнк Уэйли
Giles Prentice
Джек Томпсон
Джек Томпсон
Chairman, Joint Chief of Staff
Хоуи Лонг
Kelly
Вонди Кертис-Холл
Вонди Кертис-Холл
Lt. Colonel Sam Rhodes
Вито Ругинис
Johnson
Режиссер Джон Ву
Сценарист Грэм Йост
Композитор Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1996
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 9 февраля 1996
Дата выхода
9 февраля 1996 Россия 16+
11 августа 1996 Австралия
15 февраля 1996 Бразилия 16
11 апреля 1996 Великобритания
18 апреля 1996 Венгрия
15 февраля 1996 Германия
12 апреля 1996 Ирландия
25 марта 1996 Испания
28 марта 1996 Италия
9 февраля 1996 Казахстан
4 апреля 1996 Нидерланды
25 апреля 1996 Португалия
9 февраля 1996 Румыния 18
9 февраля 1996 США
9 февраля 1996 Украина
6 марта 1996 Франция
25 апреля 1996 Чехия U
18 мая 1996 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $150 270 147
Производство 20th Century Fox, Mark Gordon Productions, WCG Entertainment Productions
Другие названия
Broken Arrow, Código flecha rota, Código: Flecha rota, A Última Ameaça, Broken arrow - operationen i öknen, Broken Arrow -Operaatio erämaassa, Broken Arrow: Alarma nuclear, Broken Arrow: Operaatio erämaassa, Code: Broken Arrow, Kırık Ok, Lūžusi strėlė, Mũi Tên Gãy, Nome in codice: Broken Arrow, Operação Flecha Quebrada, Operace: Zlomený šíp, Operácia Zlomený šíp, Operación Flecha Rota, Operation: Broken Arrow, Operatsioon: Murtud nool, Rés a pajzson, Slomljena strela, Slomljena strijela, Spasmeno velos, Tajna broń, Zlomljena puscica, Σπασμένο βέλος, Зламана стріла, Код 'Счупена стрела', Сломанная стрела, टूटा तीर, ब्रोकन एरो, ブロークン・アロー, 斷箭, 断剑行动, 斷箭行動, 断箭, 断箭行动

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb

Цитаты

Giles Prentice Сломанная что?
Secretary Baird Сломанная стрела. Это чрезвычайная ситуация стратегического уровня класса 4. Так мы называем потерю ядерного оружия.
Giles Prentice Я даже не знаю, что страшнее — потерять ядерное оружие или то, что для этого есть отдельный термин.

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