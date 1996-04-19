Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Миссис Уинтерборн
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Миссис Уинтерборн

Mrs. Winterbourne 18+
О фильме

Восемнадцатилетняя Конни Дойл в отчаянии. Ее друг тотчас выгнал ее на улицу, узнав, что вскоре станет отцом. Конни садится в поезд до Бостона и попадает в одно купе с молодой супружеской парой — Хью и Патрицией Уинтерборн, — тоже ожидающей ребенка. Заметив восхищение, с которым Конни разглядывает обручальное кольцо Патриции, та великодушно дает ей его примерить. В это самое мгновение поезд попадает в страшную катастрофу. Конни приходит в себя в больнице, где на ее руке вместе с кольцом красуется бирка с фамилией Уинтерборн. Так, по воле случая, Конни становится Патрицией, которая погибла при крушении поезда вместе с мужем…

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 19 апреля 1996
Дата выхода
19 апреля 1996 Россия 16+
18 октября 1996 Германия
19 апреля 1996 Казахстан
19 апреля 1996 США
19 апреля 1996 Украина
19 апреля 1996 Швеция 15
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $10 082 005
Производство TriStar Pictures, A&M Films
Другие названия
Mrs. Winterbourne, Afragi kai... egyos, Amor por accidente, Amor por Acidente, Änka på låtsas, Az árnyékfeleség, Con cariño desde el cielo, Den forkerte brud, Fałszywa wdowa, Le bonheur à tout prix, Mme Winterbourne, Mrs. विंटरबोर्न, O Comboio do Destino, Pani Winterbourne, Pani Winterbourne, fałszywa wdowa, Ponia Vinterborn, Proua Winterbourne, Scambio di identità, Veuve par alliance, Άφραγκη και... έγκυος, Мисис Уинтърборн, Миссис Уинтерборн, Фальшива вдова, くちづけはタンゴの後で
Режиссер
Ричард Бенджамин
Ричард Бенджамин
В ролях
Рики Лейк
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Лорен Дин
Лорен Дин
Мигель Сандовал
Мигель Сандовал
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
6.5
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Grace Winterbourne Она вдова Хью, и только что родила моего внука под 200 тоннами искорёженного металла. Теперь мне плевать, окажется ли она колумбийской наркобаронессой, я собираюсь помочь ей чем смогу. И если ты не начнёшь относиться к ней с уважением, я возьму тебя на колени и отшлёпаю! И не думай ни на минуту, что я не могу этого сделать...
[раздражённо]
Bill Winterbourne Пако...
[фыркает]
Paco Я ставлю на неё.
