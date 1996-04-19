Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Восемнадцатилетняя Конни Дойл в отчаянии. Ее друг тотчас выгнал ее на улицу, узнав, что вскоре станет отцом. Конни садится в поезд до Бостона и попадает в одно купе с молодой супружеской парой — Хью и Патрицией Уинтерборн, — тоже ожидающей ребенка. Заметив восхищение, с которым Конни разглядывает обручальное кольцо Патриции, та великодушно дает ей его примерить. В это самое мгновение поезд попадает в страшную катастрофу. Конни приходит в себя в больнице, где на ее руке вместе с кольцом красуется бирка с фамилией Уинтерборн. Так, по воле случая, Конни становится Патрицией, которая погибла при крушении поезда вместе с мужем…
|19 апреля 1996
|Россия
|16+
|18 октября 1996
|Германия
|19 апреля 1996
|Казахстан
|19 апреля 1996
|США
|19 апреля 1996
|Украина
|19 апреля 1996
|Швеция
|15