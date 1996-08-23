Отзывы о фильме
После авиакатастрофы над южными водами Тихого океана в живых остается только работник ООН Эдвард Даглас. В бессознательном состоянии его доставляют на удаленный остров. Человека, доставившего его, зовут Монтгомери. По специальности он — нейрохирург. Вскоре Даглас узнает, что остров принадлежит ученому — доктору Моро, который здесь проводит страшные эксперименты над животными, меняя им генетические коды и пытаясь превратить их в подобие людей. Весь остров населен зверолюдьми. А чтобы держать их в подчинении, ученый ввел каждой особи специальный датчик, при желании доктора вызывающий у подопытного существа болевые ощущения…
|23 августа 1996
|Россия
|12+
|24 октября 1996
|Австралия
|15 ноября 1996
|Великобритания
|12
|30 января 1997
|Венгрия
|11 ноября 1996
|Германия
|15 ноября 1996
|Ирландия
|12A
|23 августа 1996
|Казахстан
|23 августа 1996
|Канада
|23 августа 1996
|США
|23 августа 1996
|Украина
|8 января 1997
|Франция
|21 ноября 1996
|Чехия
|12+
|19 октября 1996
|Япония