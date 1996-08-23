Оповещения от Киноафиши
5.1 Рейтинг IMDb: 4.6
Остров доктора Моро

Остров доктора Моро

The Island Of Dr. Moreau 18+
О фильме

После авиакатастрофы над южными водами Тихого океана в живых остается только работник ООН Эдвард Даглас. В бессознательном состоянии его доставляют на удаленный остров. Человека, доставившего его, зовут Монтгомери. По специальности он — нейрохирург. Вскоре Даглас узнает, что остров принадлежит ученому — доктору Моро, который здесь проводит страшные эксперименты над животными, меняя им генетические коды и пытаясь превратить их в подобие людей. Весь остров населен зверолюдьми. А чтобы держать их в подчинении, ученый ввел каждой особи специальный датчик, при желании доктора вызывающий у подопытного существа болевые ощущения…

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 23 августа 1996
Дата выхода
23 августа 1996 Россия 12+
24 октября 1996 Австралия
15 ноября 1996 Великобритания 12
30 января 1997 Венгрия
11 ноября 1996 Германия
15 ноября 1996 Ирландия 12A
23 августа 1996 Казахстан
23 августа 1996 Канада
23 августа 1996 США
23 августа 1996 Украина
8 января 1997 Франция
21 ноября 1996 Чехия 12+
19 октября 1996 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $49 627 779
Производство Edward R. Pressman Productions, New Line Cinema
Другие названия
The Island of Dr. Moreau, La isla del Dr. Moreau, A Ilha do Dr. Moreau, D.N.A. - Experiment des Wahnsinns, D.N.A., D.N.A. - The Island of Dr. Moreau, Daktaro Moro sala, DNA - Die Insel des Dr. Moreau, Doktor Moreaus ö, Dr. Moreau saar, Dr. Moreau szigete, Dr. Moreau'nun adası, Hòn Đảo Quái Nhân, Insula doctorului Moreau, L'île du docteur Moreau, L'Île du Dr. Moreau, L'isola perduta, Ostrov dr. Moreaua, Ostrvo doktora Moroa, To nisi tou Dr. Moreau, Tohtori Moreaun saari, Wyspa doktora Moreau, Το νησί του δρος Μορώ, Острів доктора Моро, Остров доктора Моро, Островът на Моро
Режиссер
Джон Франкенхаймер
Ричард Стэнли
Ричард Стэнли
В ролях
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Рон Перлман
Рон Перлман
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.1
10 голосов
4.6 IMDb
Отзывы о фильме

Новости о фильме
«Остров доктора Моро» превратят в тв-сериал
«Остров доктора Моро» превратят в тв-сериал Создатель сериала «Сонная лощина» Филлип Айскоув задумал снять новое шоу по мотивам классического фантастического романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». Новую версию,
Написать
22 сентября 2015 00:00
Кадры из фильма
