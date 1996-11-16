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Подарок на Рождество, 1996

1996 / США
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главную роль в этой легкой рождественской комедии исполнил Арнольд Шварценеггер. В этот раз его персонажу также придется воевать и крушить все на своем пути, но не так, как в привычных боевиках. Актер предстал в необычном для себя амплуа. В фильме он играл продавца матрасов Говарда, который почти все время проводит на работе. Он даже умудрился опоздать на выступление сына по каратэ.

Чтобы загладить вину, Говард обещает подарить мальчику игрушку, о которой тот мечтает – фигурку Турбомэна. Однако он не учел, что большинство из них уже распроданы. А за оставшимися игрушками начнется настоящая охота. Ведь Говард не единственный, кто пообещал своему ребенку на Рождество этот редкий подарок.

  • На написание сценария Рэнди Корнфилда вдохновили безумные рождественские распродажи популярных игрушек.
  • Первые сцены были сняты в Миннеаполисе. Задействовали разные локации, в том числе торговый центр. Через месяц съемочная группа перебралась в Калифорнию, где отсняли оставшуюся часть материала.
  • В 2001 году вокруг ленты разгорелся скандал. Суд обязал студию Fox, которая занималась проектом, заплатить 19 миллионов долларов учителю биологии одной из школ Брайану Вебстеру. Он заявил, что киностудия украла идею. Однако спустя три года решение суда было отменено.
  • Парад, который проходит в канун Рождества, на самом деле снимали в мае.
  • Исполнители основных ролей много импровизировали. Некоторые сцены изначально выглядели иначе.
  • В этом фильме состоялся актерский дебют Криса Парнелла.
  • Роль Говарда мог исполнить Тим Аллен.
  • Когда сын главного героя смотрит шоу по телевизору, это пародия на популярный сериал 90-х «Могучие рейнджеры».
  • Дизайнеры вдохновились костюмом известного супергероя Флэша, когда создавали образ игрушки Турбомэна.
  • Во время съемок в Миннесоте местные жители постоянно приходили понаблюдать за процессом. Это отвлекало режиссера картины. А вот Арнольд Шварценеггер заявлял, что люди ему не мешали.
  • Образ громилы Санты на экране воплотил рестлер Биг Шоу.
  • Это не первая совместная работа Арнольда Шварценеггера и Джеймса Белуши. Ранее они уже появлялись в двух боевиках.
  • В Миннеаполисе традиционно проводится парад в Рождество. Однако шествие идет вечером, а не днем, как в комедии.
  • Шварценеггер отказался от фиксированного гонорара в пользу процента от кассовых сборов. В результате его заработок составил 20 миллионов долларов.
  • В одном из эпизодов Говард оформляет контракт во время телефонного разговора. Актер подписался собственным именем.
  • Шварценеггер мог и не принять участие в проекте. Его согласовали на главную роль в ремейке «Планеты обезьян». Однако запуск проекта приостановился, поэтому он смог сняться в комедии.
  • Актер признавался, что ему понятны переживания персонажа. Шварценеггеру самому приходилось неоднократно бегать в поисках подарков на Рождество.
  • В этой комедии главный герой бьет оленя. В одной из сцен «Конана-варвара», где он снимался, ему пришлось ударить верблюда.
  • Эпизод, где Говард толкает машину, очень похож на кадр из «Коммандо», где также сыграл Шварценеггер.
  • В финальном эпизоде Говард в костюме супергероя признается Джейми, что он – его отец. Это своеобразная отсылка к «Звездным войнам». Через три года исполнитель роли мальчика снимется в первом эпизоде, где воплотит образ юного Энакина Скайоукера.
  • Комедия постоянно появляется в подборках худших фильмов на рождественскую тематику. Ее много критиковали за демонстрацию коммерциализации Рождества. Однако это не помешало картине собрать в прокате около 130 миллионов долларов.
  • Имя Турбомэна могло звучать, как Турбо Том.
  • В одной из сцен сюжет переносит героев на радиостанцию. Звонящим в студию нужно перечислить, как зовут оленей Санты. Кто-то говорит Джермейн, Тито и Рэнди. В действительности так зовут братьев Майкла Джексона.

Ужасно занятый на работе отец постоянно опаздывает на семейные мероприятия. После очередной «неявки» на выступление собственного сына по карате он обещает купить ему на Рождество суперигрушку - Турбомена и, естественно, в суете рождественских хлопот благополучно забывает об обещании. И вот начинается лихорадочная гонка за упомянутой игрушкой в самый последний день. Но уж больно много желающих, а игрушек осталось всего ничего...

7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 16 ноября 1996
Премьера онлайн 22 ноября 1996
Премьера в мире 16 ноября 1996
Возраст 0+
Режиссер
Брайан Левант
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Синбад
Рита Уилсон
Рита Уилсон
Роберт Конрад
Мартин Мулл
Мартин Мулл
Все актеры и съемочная группа
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