Подарок на Рождество, 1996

Главную роль в этой легкой рождественской комедии исполнил Арнольд Шварценеггер. В этот раз его персонажу также придется воевать и крушить все на своем пути, но не так, как в привычных боевиках. Актер предстал в необычном для себя амплуа. В фильме он играл продавца матрасов Говарда, который почти все время проводит на работе. Он даже умудрился опоздать на выступление сына по каратэ.

Чтобы загладить вину, Говард обещает подарить мальчику игрушку, о которой тот мечтает – фигурку Турбомэна. Однако он не учел, что большинство из них уже распроданы. А за оставшимися игрушками начнется настоящая охота. Ведь Говард не единственный, кто пообещал своему ребенку на Рождество этот редкий подарок.