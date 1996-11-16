Подарок на Рождество, 1996

Главную роль в этой легкой рождественской комедии исполнил Арнольд Шварценеггер. В этот раз его персонажу также придется воевать и крушить все на своем пути, но не так, как в привычных боевиках. Актер предстал в необычном для себя амплуа. В фильме он играл продавца матрасов Говарда, который почти все время проводит на работе. Он даже умудрился опоздать на выступление сына по каратэ.
Чтобы загладить вину, Говард обещает подарить мальчику игрушку, о которой тот мечтает – фигурку Турбомэна. Однако он не учел, что большинство из них уже распроданы. А за оставшимися игрушками начнется настоящая охота. Ведь Говард не единственный, кто пообещал своему ребенку на Рождество этот редкий подарок.
Ужасно занятый на работе отец постоянно опаздывает на семейные мероприятия. После очередной «неявки» на выступление собственного сына по карате он обещает купить ему на Рождество суперигрушку - Турбомена и, естественно, в суете рождественских хлопот благополучно забывает об обещании. И вот начинается лихорадочная гонка за упомянутой игрушкой в самый последний день. Но уж больно много желающих, а игрушек осталось всего ничего...