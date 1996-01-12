Отзывы о фильме
Фрэнк О`Брайн - вор. Он и его подружка Роз, с которой он встречается уже 7 лет, решают покончить с криминальным прошлым и начать новую жизнь. Они идут на последнее дело - кражу картины. Фрэнк берет Роз с собой на побережье Новой Англии, где он расчитывает продатькартину. Но все идет не так, как они планировали...
|12 января 1996
|Россия
|12+
|3 апреля 1996
|Германия
|12 января 1996
|Казахстан
|12 января 1996
|США
|12 января 1996
|Украина