Постер фильма Двое у моря
5.3 Рейтинг IMDb: 5.3
Киноафиша Фильмы Двое у моря

Двое у моря

Two If By Sea 18+
О фильме

Фрэнк О`Брайн - вор. Он и его подружка Роз, с которой он встречается уже 7 лет, решают покончить с криминальным прошлым и начать новую жизнь. Они идут на последнее дело - кражу картины. Фрэнк берет Роз с собой на побережье Новой Англии, где он расчитывает продатькартину. Но все идет не так, как они планировали...

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 12 января 1996
Дата выхода
12 января 1996 Россия 12+
3 апреля 1996 Германия
12 января 1996 Казахстан
12 января 1996 США
12 января 1996 Украина
MPAA R
Сборы в мире $10 658 278
Производство Morgan Creek Entertainment
Другие названия
Two If by Sea, Stolen Hearts, Corações Roubados, Beazman sh'Ganavta, Corazones robados, Cors robats, Deux escrocs en vacances, Doi Dacã se Apropie de Mare, El Ladrón de mi Corazón, Gestohlene Herzen, Inimi furate, Kayıp Kalpler, Képtelen képrablás, Ladri per amore, Me robó el corazón, Odcudzené Srdcia, Pour l'amour de l'art, Röövitud südamed, Skradzione serca, Ukradena srca, Varastetut sydämet, Zemra të Vjedhura, Κλεμμένες καρδιές, Двойно преследване, Украденные сердца, サンドラ・ブロックの恋する泥棒
Режиссер
Билл Беннетт
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн
Яфет Котто
Яфет Котто
Майк Старр
Джонатан Такер
Джонатан Такер
Все актеры и съемочная группа
5.3
5.3 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
[местный коп не пускает О'Мэлли на место преступления]
FBI Agent O'Malley О'Мэлли, ФБР!
Local Cop О'Мэлли?
FBI Agent O'Malley Проблемы есть?
Local Cop Нет. Просто думал, что ты будешь более... более...
FBI Agent O'Malley Более ирландским?
Local Cop Да.
FBI Agent O'Malley [с очень фальшивым ирландским акцентом] С доброго е#аного утра!
Local Cop [смущённо] Да, сэр.
