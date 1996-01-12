[местный коп не пускает О'Мэлли на место преступления]

FBI Agent O'Malley О'Мэлли, ФБР!

Local Cop О'Мэлли?

FBI Agent O'Malley Проблемы есть?

Local Cop Нет. Просто думал, что ты будешь более... более...

FBI Agent O'Malley Более ирландским?

Local Cop Да.

FBI Agent O'Malley [с очень фальшивым ирландским акцентом] С доброго е#аного утра!