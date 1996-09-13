В разговоре с незнакомцем Джози случайно обмолвилась о том, что она хотела бы видеть своего мужа мертвым. Но у слова есть таинственная власть изменять судьбы. Вскоре после этого ее «обожаемого» супруга убивают. И все улики указывают на нее. Вдова становится главной подозреваемой в кровавом убийстве. Но это — лишь начало кошмара, в который все глубже погружается жизнь женщины. За своей спиной она чувствует дыхание жестокого преследователя.
|13 сентября 1996
|Россия
|18+
|27 декабря 1996
|Германия
|13 сентября 1996
|Казахстан
|29 мая 1997
|Португалия
|13 сентября 1996
|США
|27 июня 1997
|Турция
|13 сентября 1996
|Украина
|18 июня 1997
|Япония