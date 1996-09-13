Русский
5.2
Жена богача

, 1996
The Rich Man's Wife
США / триллер / 18+
О фильме

В разговоре с незнакомцем Джози случайно обмолвилась о том, что она хотела бы видеть своего мужа мертвым. Но у слова есть таинственная власть изменять судьбы. Вскоре после этого ее «обожаемого» супруга убивают. И все улики указывают на нее. Вдова становится главной подозреваемой в кровавом убийстве. Но это — лишь начало кошмара, в который все глубже погружается жизнь женщины. За своей спиной она чувствует дыхание жестокого преследователя.

В ролях

Холли Берри
Питер Грин
Клайв Оуэн
Фрэнки Фэйзон
Чарльз Галлахан
Аллан Рич
Режиссер Эми Холден Джонс
Сценарист Эми Холден Джонс
Композитор Джон Фриззелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в мире 13 сентября 1996
Дата выхода
13 сентября 1996 Россия 18+
27 декабря 1996 Германия
13 сентября 1996 Казахстан
29 мая 1997 Португалия
13 сентября 1996 США
27 июня 1997 Турция
13 сентября 1996 Украина
18 июня 1997 Япония
MPAA R
Сборы в мире $8 543 587
Производство Hollywood Pictures, Caravan Pictures
Другие названия
The Rich Man's Wife, Deseo mortal, A gazdagság ára, Ambición peligrosa, Bogataševa žena, Epäilyksen varjossa, Espiral da Cobiça, I gynaika tou megistana, Inocência Perversa, La moglie di un uomo ricco, Sombres soupçons, Tödliche Verschwörung, Turtuolio žmona, Zenginin karısı, Żona bogacza, Żona bogatego mężczyzny, Жена богача, Жената на богатия, Съпругата на богаташа

Рейтинг фильма

Оцените 11 голосов
5.3 IMDb

