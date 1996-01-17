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Постер фильма Кремастер 1
6.0
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6.0

Кремастер 1

, 1996
Cremaster 1
США / короткометражный, мюзикл / 18+
Постер фильма Кремастер 1
6.0

Причины посмотреть

О фильме

Легендарный цикл Мэттью Барни "Кремастер", работа над ним шла восемь лет. Все пять фильмов не обязательно смотреть в определенном порядке, вместе они сплетаются в богатый ковер тем, среди которых сексуальная дифференциация и мужское начало. Цикл "Кремастер" построен на захватывающих дух образах и состоит из столь непохожих жанров, как мюзикл, готический вестерн и кельтские легенды.

Барни начал работу над циклом "Кремастер" в 1994 году. Пренебрегая хронологическим порядком, сначала он снял "Кремастер 4" (1994), затем — "Кремастер 1" (1995), "Кремастер 5" (1997), "Кремастер 2" (1999) и "Кремастер 3" (2002). Параллельно с каждым фильмом цикла, в котором Барни выступал в качестве сценариста и режиссера, а также исполнителя одной или нескольких ролей, этот художник и кинематографист создавал сопутствующие скульптуры, рисунки и фотографии.

Этот эпический цикл имеет своей концептуальной отправной точкой мужскую кремастерную мышцу, которая контролирует тестикулярное сжатие в ответ на внешнее воздействие. Пока цикл снимался (в течение восьми лет), Барни вышел за границы биологии как способа исследовать создание формы, стал использовать нарративные модели из других областей — таких как биография, мифология и геология.

Между двумя парящими огромными шарами компании "Goodyear" платиновая блондинка выкладывает из красных и зеленых виноградин геометрические узоры, которые повторяют танцовщицы в стиле Басби Беркли на покрытом звездами поле внизу.

В ролях

Марти Доминэйшен
Goodyear
Джемма Бурдон Смит
Goodyear Hostess in the Green Lounge
Кэтлин Крепо
Goodyear Hostess in the Green Lounge
Нина Котов
Goodyear Hostess in the Green Lounge
Джессика Шервуд
Goodyear Chorus Girl
Танит Беркли
Goodyear Hostess in the Red Lounge
Миранда Брукс
Goodyear Hostess in the Red Lounge
Кэри МакКэхэн
Goodyear Hostess in the Red Lounge
Catherine Mulchahy
Goodyear Hostess in the Red Lounge
Brooke Albus
Goodyear Chorus Girl
Режиссер Мэттью Барни
Сценарист Мэттью Барни
Композитор Джонатан Беплер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 17 января 1996
Дата выхода
17 июля 1996 Россия 12+
17 июля 1996 Казахстан
17 января 1996 США
17 июля 1996 Украина
Сборы в мире $8 778
Другие названия
Cremaster 1, Кремастер, クレマスター1, 悬丝1, 提睾肌1

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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