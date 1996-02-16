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Счастливчик Гилмор Счастливчик Гилмор
Киноафиша Фильмы Счастливчик Гилмор
Happy Gilmore

Счастливчик Гилмор, 1996

1996 / США
7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

С раннего детства Счастливчик Гилмор мечтает стать знаменитым хоккеистом. Любовь к этой игре ему привил отец, заядлый хоккейный болельщик. Но правда заключается в том, что из Гилмора никогда не выйдет хороший спортсмен. Он едва держится на коньках, а если бьет клюшкой по шайбе, то она с бешеной скоростью летит куда угодно, только не в ворота.

Первой жертвой страшного удара Гилмора становится его отец, который снимает на любительскую камеру детский матч с участием своего сына. Шайба, отбитая Гилмором, ставит крест и на камере, и на операторе. Осиротевший Гилмор переезжает жить в дом своей любимой бабушки, которая вскоре станет главным двигателем спортивной карьеры своего внука. После несчастливого детства Счастливчик Гилмор вступает в пору несчастливого отрочества.

Десять лет подряд он пытается стать игроком местной полупрофессиональной команды, но его не берут. Когда тренер с ухмылкой в десятый раз отвергает кандидатуру Гилмора, Счастливчик избивает его и идет искать утешения у бабушки. В доме бабушки он встречает государственного агента по конфискации имущества и двух грузчиков, выносящих мебель.

Оказывается, бабушка «божий одуванчик» никогда в жизни не платила налоги государству, и вот пробил час расплаты. Гилмор перевозит свою любимую бабушку в дом престарелых, но обещает ей найти в ближайшее время 275 тысяч долларов и выкупить дом. Где взять такие деньги? С грустными мыслями Гилмор слоняется по лужайке для игры в гольф, и тут происходит встреча, которая коренным образом изменит всю его последующую жизнь.

7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 16 февраля 1996
Премьера в мире 16 февраля 1996
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $12 000 000
Режиссер
Деннис Дуган
Деннис Дуган
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд
Джули Бауэн
Фрэнсис Бэй
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Счастливчик Гилмор 2 постера
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