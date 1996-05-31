Чернокожая баскетбольная фанатка Эдди, с детства обожающая команду «Никс» и тренирующая ребятишек в своем квартале, страшно расстраивается из-за того, что ее команда все время проигрывает. А виной всему, как она считает, — тренер. Случайное знакомство с новым хозяином, купившим команду, эксцентрическое поведение самой Эдди, плюс невероятное стечение обстоятельств, и… она становится новым тренером этих профессионалов НБА.
|31 мая 1996
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