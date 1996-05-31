Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Эдди
5.2
Киноафиша Фильмы Эдди
5.2

Эдди

, 1996
Eddie
США / комедия, спорт / 18+
Постер фильма Эдди
5.2

О фильме

Чернокожая баскетбольная фанатка Эдди, с детства обожающая команду «Никс» и тренирующая ребятишек в своем квартале, страшно расстраивается из-за того, что ее команда все время проигрывает. А виной всему, как она считает, — тренер. Случайное знакомство с новым хозяином, купившим команду, эксцентрическое поведение самой Эдди, плюс невероятное стечение обстоятельств, и… она становится новым тренером этих профессионалов НБА.

В ролях

Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Eddie
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Wild Bill Burgess
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Assistant Coach Zimmer
Лиза Энн Уолтер
Лиза Энн Уолтер
Claudine
Джон Бенжамин Хикки
Joe Nader
Дэннис Фарина
Дэннис Фарина
Coach Bailey
Трой Бейер
Beth Hastings
Джон Сэлли
Nate Wilson
Рик Фокс
Terry Hastings
Малик Сили
Stacy Patton
Режиссер Стив Рэш
Сценарист Steve Zacharias, Jeff Buhai, Jon Connolly, Дэвид Лоука
Композитор Стэнли Кларк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 31 мая 1996
Дата выхода
31 мая 1996 Россия 12+
31 октября 1996 Австралия M
16 декабря 1996 Германия
31 мая 1996 Казахстан
31 мая 1996 США
31 мая 1996 Украина
29 августа 1996 Чехия U
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $31 387 164
Производство Permut Presentations, Hollywood Pictures, Island Pictures
Другие названия
Eddie, Eddie - Eine Frau für alle Bälle, Eddie - En värsting till coach, Eddie - kaikkien koutsien äiti, Eddie - Un'Allenatrice Fuori Di Testa, Eddie, mi nueva coach, Eddie, Ninguém Segura esta Mulher, Eddie, o 'thrylos' tou NBA, Eddie, ο θρύλος του NBA, Edė, Edi, Еди, Эдди, エディー 勝利の女神, 瘋狂教練, 瘋狂總教練

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Edwina "Eddie" Franklin Бэйли! Бэйли! Бэйли, ты сегодня попробуешь что-то новое, например, попробовать себя в роли тренера? Это НБА, дружок — здесь не место для глупцов, но ты всё равно возвращаешься. Я не понимаю этого.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Эдди

Компаньон
Компаньон комедия
1996, США
6.0
Сделано в Америке
Сделано в Америке комедия
1993, Франция / США
6.0
Шестой игрок
Шестой игрок комедия, драма, фэнтези
1997, США
5.0
Учитель и чудовища
Учитель и чудовища комедия, криминал, мелодрама
1996, США
5.0
Добейся успеха: Все или ничего
Добейся успеха: Все или ничего комедия, спорт
2006, США
5.0
Спросите Синди
Спросите Синди комедия, мелодрама
2001, США
6.0
Наконец известный
Наконец известный комедия
2014, США
6.0
Бруклинская рокировка
Бруклинская рокировка драма, комедия
1990, США
5.0
Победитель
Победитель семейный, спорт, комедия, приключения, анимация
2006, США / Канада
5.0
Любовь нельзя купить
Любовь нельзя купить мелодрама, драма, комедия
1987, США
6.0
Взрослые дети развода
Взрослые дети развода комедия
2013, США
5.0
Безбрачная неделя
Безбрачная неделя комедия
2011, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android
Я всегда «солю» ногти за 2 минуты до маникюра: результат выглядит так, будто руки только что из салона
Не курица и не жирная свинина: россияне массово переходят на это мясо — дешевле, полезнее и готовится за 30 минут
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
9 млн человек пошли на этот российский фильм в кино — и почти все вышли злыми: «так снимать о войне просто нельзя»
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
«Хрустальный» уже пересмотрели трижды? В 2026‑м вышла достойная замена — и она не хуже: «нет лишней тягомотины»
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше