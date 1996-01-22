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Постер фильма Женская извращенность
5.4
Киноафиша Фильмы Женская извращенность
5.4

Женская извращенность

, 1996
Female Perversions
США, Германия / драма / 18+
Постер фильма Женская извращенность
5.4

О фильме

Эвелин Стивенс в своем стремлении максимально реализоваться ищет все новые и новые пути эмоционального и сексуального самовыражения. Ее поступки словно следуют утверждению, что `извращения никогда не бывают тем, чем кажутся…

В ролях

Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Eve Stephens
Эми Мэдиган
Эми Мэдиган
Maddie Stephens
Карен Сайлас
Renee
Фрэнсис Фишер
Фрэнсис Фишер
Лайла Робинс
Лайла Робинс
Джон Дил
Jake Rock
Паулина Поризкова
Паулина Поризкова
Клэнси Браун
Клэнси Браун
John
Шоуни Смит
Шоуни Смит
Make-Up Salesgirl
Nina Wise
Lingerie Saleswoman
Judy Jean Berns
Boutique Saleswoman
Лиза Джейн Перски
Margot
Режиссер Сьюзан Стейтфилд
Сценарист Julie Hébert, Louise J. Kaplan, Сьюзан Стейтфилд
Композитор Дебби Уайзман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 22 января 1996
Дата выхода
22 января 1996 Россия 16+
21 ноября 1996 Германия
15 мая 1997 Италия
22 января 1996 Казахстан
25 апреля 1997 США
22 января 1996 Украина
MPAA R
Сборы в мире $926 954
Производство Mindy Affrime, ARD Degeto Film, Starhaus Filmproduktion
Другие названия
Female Perversions, Desejos Femininos, Enherafat e Zananeh, Even kiusaukset, Eves frestelser, Female Perversions - Phantasien einer Frau, Gânduri perverse, Kadın sapkınlıkları, Kobiece perwersje, Női romlottság, Perversiones de mujer, Perversioni femminili, Phantasien einer Frau, W niewoli namiętności, Γυναικείες διαστροφές, Женская извращенность, イヴの秘かな憂鬱

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb

Цитаты

Eve Stephens Ты мне отчаянно нужна.
Renee [смеётся] Давай вспомним... эээ, мы встретились в лифте, да? Выпили по два коктейля, потом ты пришла ко мне и у нас был отличный секс. Ты испытала пять оргазмов, а я только три. И теперь ты так отчаянно хочешь меня увидеть?
Eve Stephens [садится] Очень отчаянно... доктор.
Renee Ну, эээ... извините, а как ваша фамилия?
Eve Stephens Стивенс.
Renee Мисс Стивенс, верно. По моему профессиональному мнению, вы — глубоко навязчивая, сильно невротичная, крайне зависимая женщина, которая, скорее всего, любит либо слишком сильно... либо слишком мало. Я уже не помню.
Eve Stephens [саркастично] Наконец-то кто-то меня понимает!

Отзывы о фильме

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