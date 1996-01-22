Eve Stephens Ты мне отчаянно нужна.

Renee [смеётся] Давай вспомним... эээ, мы встретились в лифте, да? Выпили по два коктейля, потом ты пришла ко мне и у нас был отличный секс. Ты испытала пять оргазмов, а я только три. И теперь ты так отчаянно хочешь меня увидеть?

Eve Stephens [садится] Очень отчаянно... доктор.

Renee Ну, эээ... извините, а как ваша фамилия?

Eve Stephens Стивенс.

Renee Мисс Стивенс, верно. По моему профессиональному мнению, вы — глубоко навязчивая, сильно невротичная, крайне зависимая женщина, которая, скорее всего, любит либо слишком сильно... либо слишком мало. Я уже не помню.