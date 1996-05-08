Смерч, 1996

Супруги Джо и Билл Хардинг – метеорологи, занимающиеся изучением феномена торнадо. У Джо со смерчами свои счеты: когда-то давно, когда она была еще ребенком, стихия унесла жизнь ее отца. С тех пор ее одержимость торнадо только крепла, что и привело к размолвке с мужем. Однако перед тем, как их пути окончательно разойдутся, Джо и Биллу необходимо довести до конца свое совместное исследование, и случай подворачивается самый подходящий – неподалеку разражается опустошительный смерч самой высокой мощности.