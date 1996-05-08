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Смерч, 1996

1996 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Супруги Джо и Билл Хардинг – метеорологи, занимающиеся изучением феномена торнадо. У Джо со смерчами свои счеты: когда-то давно, когда она была еще ребенком, стихия унесла жизнь ее отца. С тех пор ее одержимость торнадо только крепла, что и привело к размолвке с мужем. Однако перед тем, как их пути окончательно разойдутся, Джо и Биллу необходимо довести до конца свое совместное исследование, и случай подворачивается самый подходящий – неподалеку разражается опустошительный смерч самой высокой мощности.

  • После смерти Билла Пэкстона в 2017 американская организация Spotter Network, которая занимается изучением смерчей, задействовала сотни GPS-трекеров, чтобы передать в эфире инициалы актера “BP”. Это первый случай в истории, когда подобным образом почтили память человека, не являющегося “охотником за торнадо”.
  • Доработкой сценария занимались Джосс Уидон (“Мстители”) и Стивен Зеллиан (“Список Шиндлера”). В титрах их имена не были указаны.
  • На главную мужскую роль в фильме рассматривались кандидатуры Тома Хэнкса и Курта Рассела.
  • Собака маленькой Джо принадлежит к той же породе, что и Тото из фильма “Волшебник страны Оз” (1939).
  • Во время съемок некоторых сцен для генерации ветра использовали двигатель Боинга 707.

Рушащиеся, словно карточные домики, здания, разорванные линии электропередач, поднятые в воздух автомобили и животные, гибнущие люди… Мелкими и незначительными оказываются личные неурядицы героев перед лицом разбушевавшейся стихии.

В отчаянный поединок с грозным и малоизученным явлением природы вступают ученые-метеорологи.

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 8 мая 1996
Премьера в мире 8 мая 1996
Возраст 12+
Режиссер
Ян Де Бонт
Ян Де Бонт
В ролях
Хелен Хант
Хелен Хант
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Джейми Герц
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Все актеры и съемочная группа
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