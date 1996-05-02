Не называй меня малышкой, 1996

Америка охвачена второй гражданской войной. Единственным нейтральным городом остается Стил Харбор. А самое популярное место в Стил Харборе — гриль-бар «Дубовая голова». Имя его владелицы, красавицы по кличке «колючая проволока» окружено легендами. Когда эмоции в ее баре перехлестывают через край, она лично исполняет обязанности вышибалы, а вот справиться с ней не удавалось еще никому. Единственный человек о котором она заботилась — ее слепой младший брат Чарли.



Но вот в городе появляется Аксель Худ. Он должен переправить в Канаду доктора Тайру Армстронг, чтобы предупредить Комиссию по перемирию о страшном биологическом оружии, которое может повлечь за собой глобальную катастрофу. Акселю нужна помощь, и он знает, что оказать ее может лишь «Колючая проволока»….