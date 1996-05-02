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Не называй меня малышкой Не называй меня малышкой
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Barb Wire

Не называй меня малышкой, 1996

1996 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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О фильме

Америка охвачена второй гражданской войной. Единственным нейтральным городом остается Стил Харбор. А самое популярное место в Стил Харборе — гриль-бар «Дубовая голова». Имя его владелицы, красавицы по кличке «колючая проволока» окружено легендами. Когда эмоции в ее баре перехлестывают через край, она лично исполняет обязанности вышибалы, а вот справиться с ней не удавалось еще никому. Единственный человек о котором она заботилась — ее слепой младший брат Чарли.

Но вот в городе появляется Аксель Худ. Он должен переправить в Канаду доктора Тайру Армстронг, чтобы предупредить Комиссию по перемирию о страшном биологическом оружии, которое может повлечь за собой глобальную катастрофу. Акселю нужна помощь, и он знает, что оказать ее может лишь «Колючая проволока»….

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 3 мая 1996
Премьера в мире 2 мая 1996
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $9 000 000
Режиссер
Дэвид Хоган
В ролях
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Виктория Роуэлл
Ксандер Беркли
Ксандер Беркли
Удо Кир
Удо Кир
Андре Рози Браун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не называй меня малышкой 2 постера
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