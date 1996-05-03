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Постер фильма Чужие похороны
5.0
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5.0

Чужие похороны

, 1996
The Pallbearer
США / мелодрама, драма, комедия / 18+
Постер фильма Чужие похороны
5.0

О фильме

Выпускник колледжа Том Томпсон возвращается домой к мамочке полностью разочарованным в жизни. Тепло родного очага, встреча со старыми приятелями и школьной любовью помогают ему снова поверить в себя. Идиллию нарушает телефонный звонок незнакомки, попросившей Тома присутствовать на похоронах одноклассника, имя которого он никак не может вспомнить. Попытки установить личность покойного вызывают целый каскад курьезов и недоразумений.

В ролях

Дэвид Швиммер
Дэвид Швиммер
Tom Thompson
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Julie DeMarco
Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт
Brad Schorr
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Cynthia
Кэрол Кейн
Tom's Mother
Майкл Вартан
Scott
Битти Шрэм
Lauren
Элизабет Франц
Aunt Lucille
Джин Де Баэр
Suzanne DeMarco
Марк Марголис
Марк Марголис
Philip DeMarco
Режиссер Мэтт Ривз
Сценарист Jason Katims, Мэтт Ривз
Композитор Стюарт Коупленд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 3 мая 1996
Дата выхода
3 мая 1996 Россия 16+
3 мая 1996 Казахстан
15 ноября 1996 Португалия
3 мая 1996 США
3 мая 1996 Украина
27 ноября 1999 Южная Корея 18
MPAA PG-13
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $5 656 388
Производство Miramax, The Chess Club
Другие названия
The Pallbearer, Amigo Desconhecido, Cenaze ve aşk, Der Zufallslover, El funebrero, Happy Blue, Identitate furata, Julie DeMarco, Le porteur, Le porteur de cercueil, Mellem venner, Mi desconocido amigo, Nosač kovčega, Nosac lijesa, O Primeiro Amor de um Homem, Rakkaita ystäviä, Rantevou meta tin kideia, Tre amici, un matrimonio e un funerale, Un amic desconegut, Un romántico funeral, Vänner och flickvänner, Venner og kjærester, Żałobnik, Ραντεβού μετά την κηδεία, Чyжие похороны, Чужий похорон, ハッピィブルー, 陰錯陽差

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 14 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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