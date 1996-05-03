Выпускник колледжа Том Томпсон возвращается домой к мамочке полностью разочарованным в жизни. Тепло родного очага, встреча со старыми приятелями и школьной любовью помогают ему снова поверить в себя. Идиллию нарушает телефонный звонок незнакомки, попросившей Тома присутствовать на похоронах одноклассника, имя которого он никак не может вспомнить. Попытки установить личность покойного вызывают целый каскад курьезов и недоразумений.
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