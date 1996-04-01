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Галоп
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Галоп, 1996

1996
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Польша. Начало 50-ых годов. Десятилетний Хуберт, отец которого находится в эмиграции в Лондоне, приезжает из провинции в Варшаву к тётке Идалии. Тётка — эксцентричная особа и противница нового строя. Она помогает мальчику, когда у него возникают серьёзные проблемы в школе. Хуберт узнаёт, что у тётки два паспорта и она играет две разные роли: партийной и беспартийной гражданки коммунистического государства.

Тётка работает на почте, но её страсть — верховая езда. Она старается увлечь ею и племянника. Преодолевая всяческие препятствия, она с группой энтузиастов приобретает табун лошадей, и в конце ей удаётся вырастить прекрасную скаковую лошадь.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 29 апреля 1996
Премьера в мире 1 апреля 1996
Возраст 16+
Режиссер
Кшиштоф Занусси
Кшиштоф Занусси
В ролях
Майя Коморовска
Бартош Обухович
Пётр Адамчик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Галоп 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Новосибирске пройдет Фестиваль польского кино 26 сентября в центре культуры и отдыха «Победа» стартует 6-ой Фестиваль польского кино, который продлится до 30 числа. Фильмом открытия станет картина Кшиштофа Занусси
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22 сентября 2017 01:01
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