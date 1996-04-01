Галоп, 1996

Польша. Начало 50-ых годов. Десятилетний Хуберт, отец которого находится в эмиграции в Лондоне, приезжает из провинции в Варшаву к тётке Идалии. Тётка — эксцентричная особа и противница нового строя. Она помогает мальчику, когда у него возникают серьёзные проблемы в школе. Хуберт узнаёт, что у тётки два паспорта и она играет две разные роли: партийной и беспартийной гражданки коммунистического государства.



Тётка работает на почте, но её страсть — верховая езда. Она старается увлечь ею и племянника. Преодолевая всяческие препятствия, она с группой энтузиастов приобретает табун лошадей, и в конце ей удаётся вырастить прекрасную скаковую лошадь.