В семье известного флейтиста пополнение - его дети, Саня и Маня, принесли с птичьего рынка полосатого котенка. Благодаря своему окрасу малыш получил имя Тиграша. Любознательный усатый-полосатый тут же начал исследовать новое жилище, что вызывало недовольство у строгого папы. Но мало-помалу котенок завоевал любовь всех домашних, в том числе и главы семейства. И все было бы хорошо, если бы однажды малыш, наблюдавший в форточку за птичками, не упал вниз, на брезентовый верх грузовика. Машина увезла Тиграшу далеко от дома. Что же ему теперь делать?
Девочке купили на Птичьем рынке котенка, а он пропал, но попал в руки одинокого доброго человека, уже приютившего очень много кошек в своей комнатушке в старом особняке. Роль эту сыграл дрессировщик Андрей Кузнецов, кошки его собственные. Снята картина в жанре рождественской мелодрамы, и смотреть ее нужно всей семьей.
|18 декабря 1996
|Россия
|0+
|18 декабря 1997
|Казахстан
|18 декабря 1997
|Украина