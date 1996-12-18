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Киноафиша Фильмы Котенок

Котенок

Kotyonok 18+
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О фильме

В семье известного флейтиста пополнение - его дети, Саня и Маня, принесли с птичьего рынка полосатого котенка. Благодаря своему окрасу малыш получил имя Тиграша. Любознательный усатый-полосатый тут же начал исследовать новое жилище, что вызывало недовольство у строгого папы. Но мало-помалу котенок завоевал любовь всех домашних, в том числе и главы семейства. И все было бы хорошо, если бы однажды малыш, наблюдавший в форточку за птичками, не упал вниз, на брезентовый верх грузовика. Машина увезла Тиграшу далеко от дома. Что же ему теперь делать? 

  • “Котенок” - дебютная работа режиссера и сценариста Ивана Попова. В дальнейшем он снял такие фильмы, как “Новый год в ноябре” (2000), “Радости печали маленького лорда” (2003), “Закон обратного волшебства” (2010). 
  • В 2010 году Людмила Аринина, исполнившая в фильме роль бабушки, появилась еще в одном проекте Ивана Попова - “Закон обратного волшебства”. 
  • Александр Песков (телохранитель) и Людмила Аринина (бабушка) в 2000 году снова встретились на съемочной площадке сериала “Марш Турецкого”. 
  • Фильм получил награды Конкурса премий кинопрессы (1996), Международного кинофестиваля “Артек” (1997), кинофорума “Серебряный гвоздь” (1997) и других.

Девочке купили на Птичьем рынке котенка, а он пропал, но попал в руки одинокого доброго человека, уже приютившего очень много кошек в своей комнатушке в старом особняке. Роль эту сыграл дрессировщик Андрей Кузнецов, кошки его собственные. Снята картина в жанре рождественской мелодрамы, и смотреть ее нужно всей семьей.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 18 декабря 1996
Дата выхода
18 декабря 1996 Россия 0+
18 декабря 1997 Казахстан
18 декабря 1997 Украина
Другие названия
Kotyonok, Das Kätzchen, Férfi macskákkal, Koneko, Kotek, Kotjonok, Pikku kissa, Poes poes!, Poesje, Small Cat, The Little Cat, Котёнок, こねこ
Режиссер
Иван Попов
В ролях
Андрей Кузнецов
Людмила Аринина
Людмила Аринина
Алексей Войтюк
Татьяна Грауз
Маша Попова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
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