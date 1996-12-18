В семье известного флейтиста пополнение - его дети, Саня и Маня, принесли с птичьего рынка полосатого котенка. Благодаря своему окрасу малыш получил имя Тиграша. Любознательный усатый-полосатый тут же начал исследовать новое жилище, что вызывало недовольство у строгого папы. Но мало-помалу котенок завоевал любовь всех домашних, в том числе и главы семейства. И все было бы хорошо, если бы однажды малыш, наблюдавший в форточку за птичками, не упал вниз, на брезентовый верх грузовика. Машина увезла Тиграшу далеко от дома. Что же ему теперь делать?