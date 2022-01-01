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Королевская игра
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Королевская игра, 1996

1996 / Россия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Музыкальная история, которая произошла в сказочном карточном королевстве.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 13 минут
Год выпуска 1996
Возраст 0+
Режиссер
Сергей Антонов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Королевская игра 1 постер
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