Принц из снов

Принц из снов

Dream for an Insomniac 18+
О фильме

Фрэнки страдает бессонницей. И тому есть масса причин. Она работает официанткой в обычном кафе, а мечтает совсем о другом. К тому же личная жизнь не устроена. Однако, Фрэнки не разменивается по мелочам. Она ждет своего «принца», который ответит всем ее высоким требованиям.

Увидев нового служащего Дэвида Шрайдера, девушка понимает, что пропала. Молодые люди начинают встречаться. Но вскоре выясняется, что у голубоглазого красавца Дэвида есть подружка. Что ж, Фрэнки не намерена отступать…

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 18 апреля 1996
Дата выхода
18 апреля 1996 Россия 18+
1 сентября 1998 Великобритания
5 августа 1998 Исландия
18 апреля 1996 Казахстан
18 апреля 1996 Португалия M/14
18 апреля 1996 США
18 апреля 1996 Украина
10 июня 1998 Финляндия
24 июля 1998 Япония
MPAA R
Сборы в мире $24 727
Производство Dream for an Insomniac, Tritone Productions
Другие названия
Dream for an Insomniac, Blue Eyes, Rêve pour une insomniaque, Alma de Poeta, Olhos de Sinatra, Álmatlanságaim hercege, Café Blue Eyes - Schlafloses Verlangen, Conquista Explosiva, El novio de mis sueños, El nuvi dels meus somnis, Il sogno di Frankie, Între vis şi insomnie, Kundi kuin unelma, Lekarstwo na bezsenność, Lijek za nesanicu, Neužmiegančiosios sapnas, Samo malo sna, Sposób na bezsenność, Sueños de insomnio, Ερωτικές αϋπνίες, Όνειρα και... αϋπνίες!, Безсъние, Принц из снов
Режиссер
Тифани ДеБартоло
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
