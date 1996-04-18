Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Фрэнки страдает бессонницей. И тому есть масса причин. Она работает официанткой в обычном кафе, а мечтает совсем о другом. К тому же личная жизнь не устроена. Однако, Фрэнки не разменивается по мелочам. Она ждет своего «принца», который ответит всем ее высоким требованиям.
Увидев нового служащего Дэвида Шрайдера, девушка понимает, что пропала. Молодые люди начинают встречаться. Но вскоре выясняется, что у голубоглазого красавца Дэвида есть подружка. Что ж, Фрэнки не намерена отступать…
|18 апреля 1996
|Россия
|18+
|1 сентября 1998
|Великобритания
|5 августа 1998
|Исландия
|18 апреля 1996
|Казахстан
|18 апреля 1996
|Португалия
|M/14
|18 апреля 1996
|США
|18 апреля 1996
|Украина
|10 июня 1998
|Финляндия
|24 июля 1998
|Япония