Фрэнки страдает бессонницей. И тому есть масса причин. Она работает официанткой в обычном кафе, а мечтает совсем о другом. К тому же личная жизнь не устроена. Однако, Фрэнки не разменивается по мелочам. Она ждет своего «принца», который ответит всем ее высоким требованиям.



Увидев нового служащего Дэвида Шрайдера, девушка понимает, что пропала. Молодые люди начинают встречаться. Но вскоре выясняется, что у голубоглазого красавца Дэвида есть подружка. Что ж, Фрэнки не намерена отступать…