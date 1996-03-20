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Постер фильма Лицо зла
5.4
Киноафиша Фильмы Лицо зла
5.4

Лицо зла

, 1996
Evil Has A Face
США / драма, триллер / 18+
Постер фильма Лицо зла
5.4

В ролях

Шон Янг
Шон Янг
Gwen McGerrall
Уильям Р. Моузес
Tom
Джо Гузалдо
Radacek
Брайтон Хертфорд
Bria
Челси Росс
McGarrell
Morgan McCabe
Kohler
Kate Buddeke
Ellen
Mary Seibel
Degattis
Джейсон Уэллс
Skullington
Дик Кьюсак
Lester
Режиссер Роб Фреско
Сценарист Роб Фреско
Композитор Джозеф Витарелли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 20 марта 1996
Дата выхода
20 марта 1996 Россия
20 марта 1996 Казахстан
20 марта 1996 США
20 марта 1996 Украина
MPAA R
Производство MCA Television Entertainment (MTE), Spinnaker Films
Другие названия
Evil Has a Face, A Face da Maldade, A Face do Mal, A rettegés arca, Das Böse hat ein Gesicht, Efialtikes anamniseis, El rostro del mal, Face a Face com o Crime, Kurjuse nägu, La cara del mal, Le visage du diable, Oblicze zła, Paholaisen kasvot, Portrait-Robot, Secretos profundos, Trazos del pasado, Лицо зла

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb

Отзывы о фильме

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