ПроизводствоMCA Television Entertainment (MTE), Spinnaker Films
Другие названия
Evil Has a Face, A Face da Maldade, A Face do Mal, A rettegés arca, Das Böse hat ein Gesicht, Efialtikes anamniseis, El rostro del mal, Face a Face com o Crime, Kurjuse nägu, La cara del mal, Le visage du diable, Oblicze zła, Paholaisen kasvot, Portrait-Robot, Secretos profundos, Trazos del pasado, Лицо зла
Рейтинг фильма
5.4
Оцените14 голосов
5.3IMDb
Отзывы о фильме
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