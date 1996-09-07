Джон Гендерсон, писатель-фантаст средних лет, приезжает жить к матери после двух неудачных попыток создать семью. Погруженный в себя, главный герой возвращается домой, чтобы узнать, почему мать так и не оценила его по достоинству. Джон надеется, что, узнав причину и наладив отношения с матерью, он научится уживаться и с другими женщинами.



Но вскоре он понимает, что сам никогда не ценил ее по-настоящему. Постепенно происходят изменения в их отношениях, оказывающие влияние не только на писателя, но и на его младшего брата Джеффа. В основе этой глубокой истории — мудрость, связанная с горьковатым юмором.