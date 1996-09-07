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Постер фильма Мать
Постер фильма Мать
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Мать

Мать

Mother 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джон Гендерсон, писатель-фантаст средних лет, приезжает жить к матери после двух неудачных попыток создать семью. Погруженный в себя, главный герой возвращается домой, чтобы узнать, почему мать так и не оценила его по достоинству. Джон надеется, что, узнав причину и наладив отношения с матерью, он научится уживаться и с другими женщинами.

Но вскоре он понимает, что сам никогда не ценил ее по-настоящему. Постепенно происходят изменения в их отношениях, оказывающие влияние не только на писателя, но и на его младшего брата Джеффа. В основе этой глубокой истории — мудрость, связанная с горьковатым юмором.

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1996
Премьера онлайн 20 сентября 2021
Премьера в мире 7 сентября 1996
Дата выхода
7 сентября 1996 Россия 0+
7 сентября 1996 Казахстан
24 января 1997 США
7 сентября 1996 Украина
11 июня 1997 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $19 145 198
Производство Paramount Pictures, Scott Rudin Productions
Другие названия
Mother, Annem Annem, Anya, Eema, Kaiken takana on äiti, Las manías de mamá, Luuseri, Mãe, Mãe é Mãe, Maman, Mamma, Mamma torno a casa, Mamuśka, Σχέση πρώτου βαθμού, Майка, Мать, ミスター・コンプレックス～結婚恐怖症の男～, 天才老妈, 天才老媽
Режиссер
Альберт Брукс
Альберт Брукс
В ролях
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Дебби Рейнолдс
Дебби Рейнолдс
Роб Морроу
Роб Морроу
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Мэтт Нолан
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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