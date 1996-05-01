День восьмой, 1996

Гарри, преуспевающий клерк престижного брюссельского банка, занимается тем, что обучает коллег «эффективному позиционированию» — умению как можно выгодней себя продавать, и, как результат, добиваться максимального успеха в бизнесе. При этом он переживает серьезный кризис в личной жизни: жена с двумя любимыми дочками с некоторых пор живет от него отдельно. В это же время из психлечебницы бежит Джордж, у которого врожденная «патология аутосомальной хромосомы», проще говоря – синдром Дауна. Бежит по той простой причине, что на этот самый уикенд его не забрала домой любимая мама. Через некоторое время пути Гарри и Джорджа пересекаются: решив оказать беспомощному попутчику услугу, Гарри берется отвезти его домой. С этой же минуты он невольно становится опекуном человека, который тем только отличается от остальных, что не имеет одной единственной хромосомы. Именно это обстоятельство делает Джорджа и подобных ему людей не совсем полноценными. Вся эта история, увиденная как бы глазами Джорджа, начинается с его рассказа о Боге, создавшем в первые семь дней творения землю, воду, траву, телевидение… — то есть все то, что делает жизнь Джорджа вполне самодостаточной, и без чего он ее просто не мыслит.