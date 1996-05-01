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Le huitième jour

День восьмой, 1996

1996 / Бельгия / Франция / Великобритания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Гарри, работает бизнес-консультантом. Казалось бы, сам род деятельности велит мужчине излучать уверенность в себе и быть примером для подражания. Однако жизнь самого Гарри стремительно летит под откос - собственная работа ему опротивела, а отношения с членами семьи давно разладились. В кризисный момент на пути героя появляется Жорж, сбежавший из клиники для слабоумных. Дружба, возникшая между этими двумя людьми, столь непохожими друг на друга, приведет к неожиданным результатам.

  • В 1996 году за работу в этом фильме Даниель Отёй (Гарри) и Паскаль Дюкен (Жорж) были номинированы на премию Каннского кинофестиваля в категории “Лучшая мужская роль”. Более того, оба актера получили эту награду - впервые в истории фестиваля. 
  • Режиссером картины выступил Жако Ван Дормаль, а музыку к ней написал его брат - Пьер Ван Дормаль. 
  • У Паскаля Дюкена диагностирован синдром Дауна - так же, как и у его персонажа. 
  • Сюжет фильма, а также его постер содержат отсылки к драме Барри Левинсона “Человек дождя”, вышедшей на экраны в 1988 году. 
  • В 1998 году портреты главных героев появились на почтовых марках Бельгии, выпущенных в рамках серии “Современное бельгийское кино”.

Гарри, преуспевающий клерк престижного брюссельского банка, занимается тем, что обучает коллег «эффективному позиционированию» — умению как можно выгодней себя продавать, и, как результат, добиваться максимального успеха в бизнесе. При этом он переживает серьезный кризис в личной жизни: жена с двумя любимыми дочками с некоторых пор живет от него отдельно. В это же время из психлечебницы бежит Джордж, у которого врожденная «патология аутосомальной хромосомы», проще говоря – синдром Дауна. Бежит по той простой причине, что на этот самый уикенд его не забрала домой любимая мама. Через некоторое время пути Гарри и Джорджа пересекаются: решив оказать беспомощному попутчику услугу, Гарри берется отвезти его домой. С этой же минуты он невольно становится опекуном человека, который тем только отличается от остальных, что не имеет одной единственной хромосомы. Именно это обстоятельство делает Джорджа и подобных ему людей не совсем полноценными. Вся эта история, увиденная как бы глазами Джорджа, начинается с его рассказа о Боге, создавшем в первые семь дней творения землю, воду, траву, телевидение… — то есть все то, что делает жизнь Джорджа вполне самодостаточной, и без чего он ее просто не мыслит.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 22 мая 1996
Премьера в мире 1 мая 1996
Возраст 12+
Режиссер
Жако Ван Дормель
В ролях
Даниель Отой
Даниель Отой
Паскаль Дюкенн
Анри Оагсен
Элис Ван Дормель
Джульетт Ван Дормель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма День восьмой 2 постера
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