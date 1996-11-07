Как удержаться на плаву, 1996

Очаровательной молодой женщине, планирующей экзотический отпуск на безлюдном побережье со своим новым мужем Джорджем. К несчастью, Натали оказывается предметом вожделения еще ДВУХ мужчин, очутившихся на острове ее друга детства Лэнса и бывшего возлюбленного — Кента. Оставшись наедине с Кентом, Натали изо всех сил старается быть верной женой, НУ а Кент, в свою очередь, прилагает все усилия, чтобы ее соблазнить. Однако на следующее утро, Натали уже не до любовных утех; героиня и ее ухажер оказываются вовлечены в бесконечную вереницу катастрофических неприятностей. Вот тут-то все и начинается.