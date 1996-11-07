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Как удержаться на плаву
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Head Above Water

Как удержаться на плаву, 1996

1996 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Очаровательной молодой женщине, планирующей экзотический отпуск на безлюдном побережье со своим новым мужем Джорджем. К несчастью, Натали оказывается предметом вожделения еще ДВУХ мужчин, очутившихся на острове ее друга детства Лэнса и бывшего возлюбленного — Кента. Оставшись наедине с Кентом, Натали изо всех сил старается быть верной женой, НУ а Кент, в свою очередь, прилагает все усилия, чтобы ее соблазнить. Однако на следующее утро, Натали уже не до любовных утех; героиня и ее ухажер оказываются вовлечены в бесконечную вереницу катастрофических неприятностей. Вот тут-то все и начинается.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 7 ноября 1996
Премьера в мире 7 ноября 1996
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Джим Уилсон
В ролях
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Крэг Шеффер
Билли Зейн
Билли Зейн
Шэй Даффин
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как удержаться на плаву 2 постера
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