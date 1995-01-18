Французский твист, 1995

Лоран и Лоли счастливы в браке. Даже несмотря на то, что при каждом удобном случае Лоран старается изменить жене. Но в тот день, когда в их жизнь со скоростью торнадо ворвалась очаровательная лесбиянка Марижо, все изменилось. Марижо не только влюбляется в Лоли, но и влюбляет ее в себя.



Лоран отчаянно пытается спасти свой брачный союз, и одно время Лоран и Марижо даже живут с Лоли по очереди. Но Марижо встречает старых подруг, и обиженная Лоли возвращается к мужу. По крайней мере, так ему кажется. На самом деле история только начинается…