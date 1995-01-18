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Французский твист
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Gazon maudit

Французский твист, 1995

1995 / Франция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Лоран и Лоли счастливы в браке. Даже несмотря на то, что при каждом удобном случае Лоран старается изменить жене. Но в тот день, когда в их жизнь со скоростью торнадо ворвалась очаровательная лесбиянка Марижо, все изменилось. Марижо не только влюбляется в Лоли, но и влюбляет ее в себя.

Лоран отчаянно пытается спасти свой брачный союз, и одно время Лоран и Марижо даже живут с Лоли по очереди. Но Марижо встречает старых подруг, и обиженная Лоли возвращается к мужу. По крайней мере, так ему кажется. На самом деле история только начинается…

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в России 1 января 1996
Премьера в мире 18 января 1995
Возраст 16+
Режиссер
Жозиан Баласко
Жозиан Баласко
В ролях
Виктория Абриль
Виктория Абриль
Жозиан Баласко
Жозиан Баласко
Ален Шаба
Ален Шаба
Тикки Ольгадо
Катрин Ижель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Французский твист 2 постера
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