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Beautiful Girls

Красивые девушки, 1996

1996 / США
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джазовый пианист Вилли Конвэй по воле судьбы возвращается из Нью-Йорка в родной городок Найтс-Ридж. Здесь он встречает своих школьных приятелей. Майкл счастлив в браке, а вот у Пола и Томми, которые ведут совместный бизнес, дела на личном фронте обстоят куда хуже. Пол не так давно расстался со своей подружкой, поставившей ему ультиматум - либо свадьба, либо разрыв, а Томми изменяет своей девушке с замужней красоткой. Во всей этой круговерти истинным островком спокойствия для Вилли становится общение с 13-летней Марти, живущей по соседству.

  • Сценарист фильма Скотт Розенберг признавался, что история основана на его личном опыте. Зиму, которую он провел дома в штате Массачусетс в состоянии творческого кризиса, Розенберг в дальнейшем называл "худшей в своей жизни". 
  • Съёмки фильма проходили в Миннеаполисе. За несколько недель до старта съемок актеры приехали в город, чтобы получше познакомиться друг с другом и достовернее сыграть компанию старых приятелей. 
  • В 2007 году Скотт Розенберг написал сценарий к сериалу "Дорога в осень", который является своего рода продолжением фильма. 
  • Для того, чтобы написать сценарий, Скотту Розенбергу потребовалось всего пять дней.

На редкость снежной выдалась зима в маленьком городке штата Массачусеттс. Бар и салон красоты становятся излюбленным местом для обсуждения проблем, возникающих между мужчинами и женщинами. Настоящая любовь и горечь измен, мужская дружба и женская верность причудливо переплетаются в судьбах героев, меняя привычный жизненный уклад.

8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 9 февраля 1996
Премьера в мире 25 января 1996
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Тед Демме
В ролях
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Ноа Эммерих
Ноа Эммерих
Аннабет Гиш
Аннабет Гиш
Лорен Холли
Лорен Холли
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Красивые девушки 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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