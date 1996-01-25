Красивые девушки, 1996

Джазовый пианист Вилли Конвэй по воле судьбы возвращается из Нью-Йорка в родной городок Найтс-Ридж. Здесь он встречает своих школьных приятелей. Майкл счастлив в браке, а вот у Пола и Томми, которые ведут совместный бизнес, дела на личном фронте обстоят куда хуже. Пол не так давно расстался со своей подружкой, поставившей ему ультиматум - либо свадьба, либо разрыв, а Томми изменяет своей девушке с замужней красоткой. Во всей этой круговерти истинным островком спокойствия для Вилли становится общение с 13-летней Марти, живущей по соседству.