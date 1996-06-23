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Striptease

Стриптиз, 1996

1996 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Оставшись без работы, Эрин Грант теряет и опеку над дочерью в пользу своего бывшего мужа. Чтобы вернуть ребенка, Эрин устраивается на весьма прибыльное место в стриптиз-клубе, и дела ее начинают идти в гору: она заводит настоящих друзей, копит средства на услуги адвоката и практически становится местной знаменитостью. Однако судьба преподносит молодой женщине неприятный сюрприз в виде похотливого конгрессмена Дилбека, готового на все что угодно ради ночи в постели Эрин.

  • Роль Дилбека предлагали Майклу Кейну, Джину Хэкмену и Дональду Сазерленду. Кандидатура Берта Рейнолдса в список не входила, но актер так сильно хотел сыграть эту роль, что лично связался с главой студии Castle Rock Робом Райнером, а затем приехал в Майами на прослушивание.
  • Для подготовки к роли Эрин Деми Мур в течение трех недель занималась стриптиз-хореографией.
  • Роль лейтенанта Гарсия была написана специально под Арманда Ассанте.
  • Дочь Эрин Анджелу сыграла юная Румер Уиллис, дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса.
  • По признанию Берта Рейнолдса, при создании образа конгрессмена Дилбека он вдохновлялся реальными политиками, с которыми ему доводилось общаться в период, когда его отец служил шефом полиции Флориды.

Эрин Грант, испытавшая много ударов судьбы, вынуждена работать в стриптиз - баре, чтобы оплачивать услуги адвоката, который должен отстоять ее право на воспитание дочери. Мужчины, окружающие героиню, все поголовно либо недоумки, либо просто клинические кретины. Даррел Грант - ее бывший муж - подонок, зарабатывает на жизнь тем, что ворует инвалидные кресла. Депутат конгресса Дэйв Дилбек - извращенец, мозги которого так плавятся от эротического жара, исходящего от Эрин, что для удовлетворения похоти ему необходимо ее белье, которое он приказывает выкрасть.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 23 июня 1996
Премьера в мире 23 июня 1996
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Эндрю Бергман
В ролях
Деми Мур
Деми Мур
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Пол Гилфойл
Пол Гилфойл
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стриптиз 2 постера
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