Стриптиз, 1996

Эрин Грант, испытавшая много ударов судьбы, вынуждена работать в стриптиз - баре, чтобы оплачивать услуги адвоката, который должен отстоять ее право на воспитание дочери. Мужчины, окружающие героиню, все поголовно либо недоумки, либо просто клинические кретины. Даррел Грант - ее бывший муж - подонок, зарабатывает на жизнь тем, что ворует инвалидные кресла. Депутат конгресса Дэйв Дилбек - извращенец, мозги которого так плавятся от эротического жара, исходящего от Эрин, что для удовлетворения похоти ему необходимо ее белье, которое он приказывает выкрасть.