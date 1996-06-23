Стриптиз, 1996

Оставшись без работы, Эрин Грант теряет и опеку над дочерью в пользу своего бывшего мужа. Чтобы вернуть ребенка, Эрин устраивается на весьма прибыльное место в стриптиз-клубе, и дела ее начинают идти в гору: она заводит настоящих друзей, копит средства на услуги адвоката и практически становится местной знаменитостью. Однако судьба преподносит молодой женщине неприятный сюрприз в виде похотливого конгрессмена Дилбека, готового на все что угодно ради ночи в постели Эрин.
Эрин Грант, испытавшая много ударов судьбы, вынуждена работать в стриптиз - баре, чтобы оплачивать услуги адвоката, который должен отстоять ее право на воспитание дочери. Мужчины, окружающие героиню, все поголовно либо недоумки, либо просто клинические кретины. Даррел Грант - ее бывший муж - подонок, зарабатывает на жизнь тем, что ворует инвалидные кресла. Депутат конгресса Дэйв Дилбек - извращенец, мозги которого так плавятся от эротического жара, исходящего от Эрин, что для удовлетворения похоти ему необходимо ее белье, которое он приказывает выкрасть.