Джерри Магуайр, 1996

Джерри Магуайр – молодой и успешный сотрудник спортивной компании, специализирующийся на заключении контрактов с перспективными спортсменами. Однако визит в госпиталь к одному из своих подопечных заставляет героя пересмотреть свои взгляды на политику работодателей. Разочарование подталкивает Магуайра к созданию собственной – более гуманной – фирмы.
Преуспевающий спортивный агент Джерри Магуайр неожиданно решает работать честно, думая и об интересах представляемых им клиентов. Он распространяет свой план и теряет в один миг высокооплачиваемую работу, невесту и друзей. Влюбляется в мать-одиночку.