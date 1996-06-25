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Джерри Магуайр Джерри Магуайр
Киноафиша Фильмы Джерри Магуайр
Jerry Maguire

Джерри Магуайр, 1996

1996 / США
8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джерри Магуайр – молодой и успешный сотрудник спортивной компании, специализирующийся на заключении контрактов с перспективными спортсменами. Однако визит в госпиталь к одному из своих подопечных заставляет героя пересмотреть свои взгляды на политику работодателей. Разочарование подталкивает Магуайра к созданию собственной – более гуманной – фирмы.

  • Режиссер Кэмерон Кроу признавался, что утвердил Рене Зеллвегер на роль Дороти Бойд потому, что актриса была единственной претенденткой, которая точно не попыталась бы флиртовать с Томом Крузом.
  • Студия TriStar Pictures получила товарные и маркетинговые услуги на сумму в более чем 1,5 миллиона долларов от компании Reebok в обмен на рекламу бренда в фильме.
  • На создание сценария к фильму у Кэмерона Кроу ушло три с половиной года.
  • Кьюба Гудинг-младший проходил пробы на роль вместе с Робином Уильямсом и думал, что именно Уильямс сыграет главную роль. Но на тот момент Том Круз уже подписал контракт, а Уильямс просто заменял коллегу на прослушивании.
  • Ранее Том Круз и Бонни Хант (Лорел) уже работали вместе на съемках фильма “Человек дождя” (1988), однако Круз никак не мог этого вспомнить: сначала он подумал, что Хант шутит о предыдущих совместных съемках.

Преуспевающий спортивный агент Джерри Магуайр неожиданно решает работать честно, думая и об интересах представляемых им клиентов. Он распространяет свой план и теряет в один миг высокооплачиваемую работу, невесту и друзей. Влюбляется в мать-одиночку.

8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 6 декабря 1996
Премьера онлайн 1 сентября 2021
Премьера в мире 25 июня 1996
Возраст 16+
Режиссер
Кэмерон Кроу
Кэмерон Кроу
В ролях
Том Круз
Том Круз
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Келли Престон
Келли Престон
Джерри О'
Джей Мор
Джей Мор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джерри Магуайр 2 постера
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саундтрек фильма Джерри Магуайр
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