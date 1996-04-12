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Страх Страх
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Fear

Страх, 1996

1996 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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На вечеринке 16-летняя Николь Уокер знакомится с симпатичным парнем. Новый знакомый, которого зовут Дэвид, кажется девушке идеалом, поэтому она без лишних раздумий начинает с ним встречаться. Вскоре Николь представляет парня своей семье - отцу, матери и 10-летнему брату Тоби. Отношения молодых людей складываются как нельзя лучше… ровно до того момента, когда Дэвид в порыве беспочвенной ревности не нападает на друга Николь. Девушке тоже достается. Увидев синяк на лице дочери, Стив Уокер раз и навсегда запрещает Дэвиду видеться с ней. Девушка и ее близкие не догадываются, в какой кошмар совсем скоро превратится их жизнь…

  • Создатели фильма приглашали Лив Тайлер на роль Николь Уокер, но актриса отклонила их предложение.
  • Фильм был полностью снят еще в 1994 году, но на экраны вышел только в 1996-м. 
  • Режиссер фильма Джеймс Фоули был настолько впечатлен пробами Марка Уолберга, что поставил продюсерам ультиматум - либо они утверждают Марка на роль, либо Фоули вообще не станет снимать фильм. 
  • В саундтрек фильма вошла песня The Illest в исполнении Марка Уолберга. Кроме того, в фильме можно услышать композиции таких рок-групп, как The Allman Brothers, Toad the Wet Sprocket, Bush.

Шестнадцатилетняя белокурая красавица Николь идет с подругой в ночной клуб и знакомится там с обаятельным и сексуальным парнем по имени Дэвид. Вскоре невинная первая любовь превращается в одержимость, а Николь становится заложницей агрессивной страсти Дэвида, склонного к припадкам беспричинной ревности. Дэвид избивает друга только за то, что он прошелся с Николь по улице а когда Николь пытается разорвать отношения с юным тираном, он полностью теряет контроль над своими действиями...

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 12 апреля 1996
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 12 апреля 1996
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Фоули
Джеймс Фоули
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Уильям Петерсен
Алисса Милано
Алисса Милано
Трэйси Фрэйм
Все актеры и съемочная группа
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Страх

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