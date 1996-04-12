Страх, 1996

На вечеринке 16-летняя Николь Уокер знакомится с симпатичным парнем. Новый знакомый, которого зовут Дэвид, кажется девушке идеалом, поэтому она без лишних раздумий начинает с ним встречаться. Вскоре Николь представляет парня своей семье - отцу, матери и 10-летнему брату Тоби. Отношения молодых людей складываются как нельзя лучше… ровно до того момента, когда Дэвид в порыве беспочвенной ревности не нападает на друга Николь. Девушке тоже достается. Увидев синяк на лице дочери, Стив Уокер раз и навсегда запрещает Дэвиду видеться с ней. Девушка и ее близкие не догадываются, в какой кошмар совсем скоро превратится их жизнь…