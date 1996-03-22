Оповещения от Киноафиши
Постер фильма В погоне за солнцем
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы В погоне за солнцем

В погоне за солнцем

Race The Sun 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Они измеряют счастье в секундах. За мгновение перед стартом для них проходит целая вечность. Будущие чемпионы приручили скорость, и на крутых виражах гоночная трасса снова и снова испытывает их мастерство. Каждый надеется только на победу, но чтобы совершить круг почета, им придется проехать все круги ада. Джеймс Белуши отправляется в погоню за солнцем в знаменитом приключенческом фильме, основанном на реальных событиях.

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 22 марта 1996
Дата выхода
22 марта 1996 Россия 0+
22 марта 1996 Бразилия
22 марта 1996 Германия
22 марта 1996 Казахстан
22 марта 1996 США
22 марта 1996 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $1 945 552
Производство TriStar Pictures
Другие названия
Race the Sun, La compétition, A Corrida do Futuro, Agonas ston ilio, Corrida Rumo ao Sol, Dogonić słońce, In corsa con il sole, In corsa verso il sole, La carrera del sol, La cursa del sol, Napsugár-futam, Napszekerek, Race the Sun - Im Wettlauf mit der Zeit, Sauletos lenktynes, Soncna dirka, Une place au soleil, Αγώνας στον ήλιο, В погоне за солнцем, Слънчево рали, レース・ザ・サン
Режиссер
Бэрри Морроу
В ролях
Холли Берри
Холли Берри
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Элиза Душку
Элиза Душку
Кевин Тай
Энтони Руйвивар
Энтони Руйвивар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.4
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
