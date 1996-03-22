Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Они измеряют счастье в секундах. За мгновение перед стартом для них проходит целая вечность. Будущие чемпионы приручили скорость, и на крутых виражах гоночная трасса снова и снова испытывает их мастерство. Каждый надеется только на победу, но чтобы совершить круг почета, им придется проехать все круги ада. Джеймс Белуши отправляется в погоню за солнцем в знаменитом приключенческом фильме, основанном на реальных событиях.
|22 марта 1996
|Россия
|0+
|22 марта 1996
|Бразилия
|22 марта 1996
|Германия
|22 марта 1996
|Казахстан
|22 марта 1996
|США
|22 марта 1996
|Украина