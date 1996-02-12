Нити, 1996

Жанр: анимация В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Притча о хрупкости отношений. Любовь ищется, находится, испытывается, теряется… Развернуть 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 6 минут Год выпуска 1996 Премьера в России 12 февраля 1996 Премьера в мире 12 февраля 1996 Возраст 0+ Режиссер Иван Максимов Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат