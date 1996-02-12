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Нити
Киноафиша Фильмы Нити

Нити, 1996

1996 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Притча о хрупкости отношений. Любовь ищется, находится, испытывается, теряется…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 6 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 12 февраля 1996
Премьера в мире 12 февраля 1996
Возраст 0+
Режиссер
Иван Максимов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Нити 1 постер
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