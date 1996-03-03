Арман и Альберт живут жизнью, с их точки зрения, идеальной. Они с успехом содержат кичевый ночной клуб в самом центре Майами. Но их уютное спокойствие внезапно сотрясает возвращение сына Армана, который собирается жениться на дочери ультраконсервативного сенатора Кили.

Мало того — сенатор с женой — уже в пути, чтобы поспеть к ужину, за которым и должно состояться их знакомство с мистером и миссис Идеальная Семья. Смогут ли Арман и Альберт обвести их вокруг пальца? Миленькое представление ожидает застойного консерватора. Чтобы замаскироваться, ему придется примерить шифоновый наряд!