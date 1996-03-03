Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Арман и Альберт живут жизнью, с их точки зрения, идеальной. Они с успехом содержат кичевый ночной клуб в самом центре Майами. Но их уютное спокойствие внезапно сотрясает возвращение сына Армана, который собирается жениться на дочери ультраконсервативного сенатора Кили.
Мало того — сенатор с женой — уже в пути, чтобы поспеть к ужину, за которым и должно состояться их знакомство с мистером и миссис Идеальная Семья. Смогут ли Арман и Альберт обвести их вокруг пальца? Миленькое представление ожидает застойного консерватора. Чтобы замаскироваться, ему придется примерить шифоновый наряд!
|8 марта 1996
|Россия
|16+
|18 апреля 1996
|Австралия
|25 апреля 1996
|Великобритания
|15 мая 1996
|Германия
|25 апреля 1996
|Испания
|3 мая 1996
|Италия
|8 марта 1996
|Казахстан
|3 мая 1996
|Португалия
|8 марта 1996
|США
|8 марта 1996
|Украина
|1 мая 1996
|Франция
|27 июня 1996
|Чехия
|12+
|3 мая 1996
|Швеция
|11 мая 1996
|Южная Корея
|18