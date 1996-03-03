Оповещения от Киноафиши
Клетка для пташек

The Birdcage 18+
О фильме

Арман и Альберт живут жизнью, с их точки зрения, идеальной. Они с успехом содержат кичевый ночной клуб в самом центре Майами. Но их уютное спокойствие внезапно сотрясает возвращение сына Армана, который собирается жениться на дочери ультраконсервативного сенатора Кили.

Мало того — сенатор с женой — уже в пути, чтобы поспеть к ужину, за которым и должно состояться их знакомство с мистером и миссис Идеальная Семья. Смогут ли Арман и Альберт обвести их вокруг пальца? Миленькое представление ожидает застойного консерватора. Чтобы замаскироваться, ему придется примерить шифоновый наряд!

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 3 марта 1996
Дата выхода
8 марта 1996 Россия 16+
18 апреля 1996 Австралия
25 апреля 1996 Великобритания
15 мая 1996 Германия
25 апреля 1996 Испания
3 мая 1996 Италия
8 марта 1996 Казахстан
3 мая 1996 Португалия
8 марта 1996 США
8 марта 1996 Украина
1 мая 1996 Франция
27 июня 1996 Чехия 12+
3 мая 1996 Швеция
11 мая 1996 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $31 000 000
Сборы в мире $185 260 553
Производство United Artists
Другие названия
The Birdcage, La jaula de los pájaros, A Gaiola das Loucas, Birds of a Feather, Cabaret în familie, Casa de Doidas, Ftera kai poupoula, Kavez, Klatka dla ptaków, Krletka, Kuş kafesi, L'olla de grills, La cage aux folles, La cage de ma tante, La jaula de las locas, Lånta fjädrar, Lånte fjær, Linnupuur, Madárfészek, Narvelis, Piume di struzzo, Ptačí klec, Pticja kletka, The Birdcage - Ein Paradies für schrille Vögel, The Birdcage - lainahöyhenissä, The Birdcage - Lånta fjädrar, Una jaula de grillos, Vtáčia klietka, Φτερά και πούπουλα, Клетка для пташек, Клетка за птици, Клітка для пташок, बर्डकेज, バードケージ, 假凤虚凰, 鳥籠, 鸟笼, 鸟笼夜总会
Режиссер
Майк Николс
Майк Николс
В ролях
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Дэн Футтерман
Дэн Футтерман
Все актеры и съемочная группа
Цитаты
Armand Ты устраиваешь настоящий калейдоскоп танца! Фосс, Фосс, Фосс! Марта Грэм, Марта Грэм, Марта Грэм! Или Твайла, Твайла, Твайла! Майкл Кидд, Майкл Кидд, Майкл Кидд, Майкл Кидд! Или Мадонна, Мадонна, Мадонна!... но всё это остаётся внутри.
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
